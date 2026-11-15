அறிவொளி நகர் சந்திப்பில் சுரங்கப்பாதை கட்ட எப்போது நிதி ஒதுக்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை?
அறிவொளி நகர் சந்திப்பில் சுரங்கப்பாதை கட்ட எப்போது நிதி ஒதுக்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை?
UPDATED : நவ 13, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:26 PM
கோவை: மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டத்தில் மைல்கல் முதல் மாதம்பட்டி வரை 11.80 கி.மீ. முதல் பேக்கேஜ் வேலையை முடித்து, மார்ச் 13ல் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. மைல்கல்லில் பாலம் கட்டும் பணி மட்டும் நடக்கிறது; 2027 மார்ச்சுக்குள் முடிக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
பேரூர், மாதம்பட்டி, கோவை குற்றாலம் செல்ல நினைப்போர், இச்சாலையை பயன்படுத்துகின்றனர். மைல்கல்லில் கிரஷர் செயல்படுவதால், ஜல்லி ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்கள் அதிகமாக செல்கின்றன.
11 இடங்களில் கிராம சாலைகள் இணைகின்றன. அப்பகுதியில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. அறிவொளி நகர் சந்திப்பில் 4 ரோடுகள் சந்திக்கின்றன. 2 குறுக்கு ரோடுகளில் இருந்து வாகன ஓட்டிகள் பிரதான சாலைக்கு வரும்போது, அதிவேகமாக வாகனங்கள் கடக்கும்போது விபத்து நடக்கிறது. சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு கல்லுாரி மாணவி உயிரிழந்தார்.
அப்பகுதியில் 4 புறமும் வேகத்தடை அமைக்கப்பட்டது. சிக்னல் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. மையத்தடுப்பு கற்கள் வைத்து சிறிய ரவுண்டானா உருவாக்கி, உயர்கோபுர விளக்கு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. கிராமப்புற சாலைகளில் வரும் இலகு ரக வாகனங்கள் கடக்கும் வகையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்படும். அரசுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பியுள்ளோம் என கலெக்டர் பவன்குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுதொடர்பாக, சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. அதில், நிதி ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது; விரைவில் பணி துவங்கும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், சுரங்கப்பாதை கட்டுவதற்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை நிதி ஒதுக்கவில்லை.
சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதா என ஆய்வு செய்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேற்கு புறவழிச்சாலை முதல் பேக்கேஜ் வேலைகள் அனைத்தையும் முடித்து விட்டு, அடுத்த கட்டமாக சுரங்கப்பாதை அமைக்க நிதி பெற்று, செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கின்றனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறையினரிடம் கேட்டதற்கு, ‘மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டத்தில் சுரங்கப்பாதை அமைக்க முடியாது; அதை தனி வேலையாக செய்ய வேண்டும். மைல்கல் பாலம் வேலை முடிவதற்கே மார்ச் ஆகி விடும். அதன்பின், சுரங்கப் பாதைக்கு நிதி வாங்கி கட்டுவோம்.
இலகு ரக வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் வடிவமைத்தோம். சில திருத்தங்கள் கூறப்பட்டது. தற்போது வேகத்தடை, ரவுண்டானா அமைத்தபின், இப்போதைக்கு அவ்விடத்தில் விபத்துகள் ஏற்படுவதில்லை. சிக்னல் அமைத்து போலீஸ் பூத் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது’ என்றனர்.