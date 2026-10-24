ரூ.5 கோடி எங்கே போனது? தூய்மை பணியாளர்கள் கேள்வி

UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு 8.33 சதவீதம் போனஸ் வழங்க மாநகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மாநகராட்சி, ஒப்பந்ததாரர்களுடன் இருகட்டமாக பேசியும் உடன்பாடு எட்டவில்லை.
தொழிலாளர் துறை அலுவலகத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது. 26ல் மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையில் மீண்டும் பேசுகின்றனர். போனசுக்கு ஒப்பந்த நிறுவனம் பிடிக்கும் தொகையை மறைப்பதாக, பி.எம்.எஸ்.சங்கம் புகார் கூறியுள்ளது.
மாநகராட்சியில் 4,650 ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு சராசரியாக மாதம் ரூ.1,494 போனஸ் பிடித்தமாகிறது. அதன்படி 12 மாதங்களுக்கு ரூ.17,928 போனஸ் வழங்க வேண்டும். ரூ.5,500 மட்டுமே போனஸ் வழங்க முடியும் என கூறுகிறார்கள்.
ஆண்டுக்கு ரூ.8.33 கோடி ஒதுக்கிவிட்டு, ரூ.2.55 கோடி மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள். மீதம் ரூ.5.77 கோடி எங்கே போகிறது? பிடித்தம் செய்யும் தொகையை போனஸாக வழங்க வேண்டும் என்று, சங்கத்தின் தூய்மை பணியாளர் பிரிவு மாவட்ட பொதுசெயலர் ஸ்டாலின் பிரபு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.