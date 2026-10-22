குறைந்த செலவில், சீக்கிரம் வீடு கட்ட எந்த பில்டிங் டெக்னாலஜி சரியானது?
குறைந்த செலவில், சீக்கிரம் வீடு கட்ட எந்த பில்டிங் டெக்னாலஜி சரியானது?
UPDATED : அக் 09, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:36 PM
* வீட்டு முன்புற கதவுகளுக்கு எந்த வகையான மரங்களை பயன்படுத்தலாம்? மாற்று ஏதேனும் உள்ளதா?
–மணிமாறன், குனியமுத்துார்.
முன்புற கதவுகளுக்கு தேக்கு, ‘படாக்’ போன்ற மரங்களை பயன்படுத்துவது சிறந்தது. தற்பொழுது சந்தையில் ஜி.ஐ. தகடுகளால் மிகவும் உறுதியுடன் தயாரிக்கப்படும் இரும்பு கதவுகள் கிடைக்கின்றன. மேலும் பல வகை உறுதியான மரக்கதவுகள் கிடைக்கின்றன.
* எனது வீட்டின் மின் விளக்குகள் சீராக எரியாமல் அடிக்கடி அதிக வெளிச்சத்துடனும், திடீரென மிகவும் குறைவான வெளிச்சத்துக்கும் மாறுகிறது. காரணம் என்ன?
–செல்வராஜ், சோமனுார்.
மின் கம்பத்திலிருந்து உங்களது வீட்டுக்கு வரும் மின் இணைப்பில், ‘நியூட்ரல்’ இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கலாம். சரியான மின் பொறியாளரை கொண்டு, ‘எர்த் பிட்’ அமைத்தால் மின்னோட்டம் சீராக இருக்கும்.
* மொபைல் போன் பயன்படுத்தி வீட்டில் இருக்கும் லைட், மின்விசிறி, ஹீட்டர் மற்றும் அனைத்து மின் சாதனங்களையும் இயக்கும் வகையில், ‘ஹோம் ஆட்டோமேஷன்’ வசதியை பழைய வீட்டுக்கும் பொருத்த முடியுமா?
–சம்பத், கணபதி.
நிச்சயமாக முடியும். ஸ்மார்ட் போன் அல்லது ஆட்டோமேஷன் என்பது இன்டர்நெட் வழியாக வீட்டில் இருக்கும் மின்சாதனங்கள் டிவி, மின்விசிறி, கேமரா, ஏசி மட்டுமன்றி குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகள், ஏன் செல்லப்பிராணிகளின் அசைவுகளைக்கூட கண்காணிக்க முடியும். இதனை பழைய வீடுகளில் ‘ரெட்ரோபிட்டர்’ என்ற கருவியைக் கொண்டு ஆட்டோமேஷன் செய்து கொள்ளலாம்.
* கிராமத்தில் இருந்து நகரத்துக்கு வீடு கட்டி வந்துள்ளோம். கிராமங்களில் சாண எரிவாயு அமைப்பது போல் இங்கு ஏதேனும் அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன். என்ன செய்வது?
–தங்கராஜ், சுங்கம்.
நம் வீடுகளில் வீணாகும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறி கழிவுகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி, சமையல் எரிவாயு தயாரிக்கும் முறை தற்போது நகரங்களில் அமைக்கப்படுகிறது. காலியிடம் இருந்தால் நிலத்திலும், இல்லையெனில் மொட்டை மாடியிலும்கூட இதனை எளிதில் அமைக்கலாம்.
* இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தகுந்தவாறு புதிய முறையில் எளிதாக மற்றும் குறைந்த செலவில் வீடு கட்ட விரும்புகிறோம். அதேசமயம் விரைந்து வீடு கட்டுவதற்கு எந்த கட்டுமான தொழில்நுட்பம் சிறந்தது?
–பிரவீண், வடவள்ளி.
இன்றைய காலகட்டத்தில் நிலைத்தன்மையும், தொழில்நுட்ப நவீனத்துவமும் உள்ள கட்டுமான முறைகள் அதிக பரிசீலனையை பெற்றுள்ளன. பாரம்பரிய ஆர்.சி.சி. கட்டுமானம் எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதைவிட வேகமாகவும், எளிதாகவும் கட்டும் பல புதிய ‘ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜிகள்’ வந்துள்ளன. பிரீ கான்கிரீட் டெக்னாலஜி எனும் முன்கூட்டியே தயாரிக்கப்பட்ட கான்கிரீட் கட்டுமானத்தின் வேகம் 50–60 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும்.
தரமான நிறைவு, குறைந்த பணியாளர்கள், மழைக்காலத்திலும் பணிகள் செய்யலாம். ‘கிளாஸ் பைபர் ரீஇன்போர்சுடு’(ஜி.எப்.ஆர்.ஜி.) தொழில்நுட்பமும் உண்டு. மற்றொன்று ‘ரேப்பிட் வால் டெக்னாலஜி’ எனப்படும் முன்கூட்டியே உருவாக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சுவர் கட்டுமானம். இதுவும் ஜி.எப்.ஆர்.ஜி. போலவேதான். ஆனால், சொகுசு வீடுகளுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இவை அனைத்தும் கட்டடக்கலை மற்றும் ‘ஸ்டிரக்ச்சுரல் இன்ஜினியர்’ ஆலோசனையுடன் தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஜி.எப்.ஆர்.ஜி. சுவர்கள் சில இடங்களில் கிடைப்பதில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம்.
கிடைக்கும் இடம் அருகே உள்ளதா என்று பார்த்து திட்டமிட வேண்டும். ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பத்திற்கும், அதை கையாளக்கூடிய அனுபவம் மிக்க தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுவர்; இது மிக முக்கியம்.
–கவிராஜ் ,
பொருளாளர்,
கோயம்புத்துார் மாவட்ட அனைத்து கட்டுமான பொறியாளர்கள் சங்கம்(காட்சியா).