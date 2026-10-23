சுவரில் தோன்றும் வெள்ளை ‘மேப்’: மேற்பரப்பில் உப்பு படிதலே காரணம்
சுவரில் தோன்றும் வெள்ளை ‘மேப்’: மேற்பரப்பில் உப்பு படிதலே காரணம்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 04:45 PM
புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டின் சுவரில் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு வெள்ளை நிறப்பொடி அல்லது வெள்ளைத் தடம் தோன்றினால் சிமென்ட் தரம் குறைவா, செங்கல் சரியாக இல்லையா, சுவர் பழுதாகிவிட்டதா என்ற சந்தேகம் வரும்.
இதை உப்பு படிதல் என்கிறார், பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா(பி.ஏ.ஐ.,) கோவை மைய செயற்குழு உறுப்பினர் சத்தியமூர்த்தி.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
சுவர் மேற்பரப்பில் உப்பு படிவதால் ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு இது. சுவர் முழுமையாக நீர் புகாத பொருளாக இருப்பதில்லை. செங்கல், திடக்கற்கள், கலவை போன்ற கட்டுமானப் பொருட்களில் மிகச்சிறிய துளைகள் இருக்கும். சுவருக்குள் ஈரப்பதம் சென்றால், அந்த நீர் இந்த நுண்துளைகள் வழியாக மெதுவாக நகரலாம்.
இந்த நீரில் சில கரைந்த உப்புக்கள் இருக்கலாம். தண்ணீர் சுவரின் மேற்பரப்பை நோக்கி நகர்ந்து அங்கு ஆவியாகும்போது, அதில் இருந்த உப்புக்கள் மேற்பரப்பில் மீதமிருக்கலாம். அதுவே நமக்கு வெள்ளைத் தடமாக தெரிகிறது. மழைநீர் சுவருக்குள் புகுவதும் ஒரு காரணம்.
தரையிலிருந்து ஈரப்பதம் மேலே செல்வதும் காரணமாக இருக்கலாம். கட்டடத்தில் போதுமான ஈரத்தடுப்புப் பொருள் இல்லாதது, வெளிப்புற சுவரில் நீர் தேங்குவது, குழாய் கசிவு, குளியலறை நீர்க்கசிவு அருகிலுள்ள ஈரப்பதம் போன்றவையும் காரணமாக இருக்கலாம்.
உப்பு படிந்தால் கட்டடத்தின் பாதுகாப்பு குறைகிறது என்று கூற முடியாது. பல நேரங்களில் இது சுவரின் தோற்றத்தை பாதிக்கும்.
சுவரில் வெள்ளைத் தடம் தெரிந்தால் அது தரைக்கு அருகிலா, மழைக்குப் பிறகு அதிகமாகிறதா, குளியலறை அல்லது சமையலறை அருகிலா, மேல்தளத்திலிருந்து நீர் கசிகிறதா, குழாய் அருகிலா, வெளிப்புறச் சுவரில் மழைநீர் நேரடியாகப் படுகிறதா ஆகிய கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும்.
தரை மற்றும் சுவர் சந்திப்புகளில் தேவையான ஈரப்பதம் புகாத்தடுப்பு, சரியான நீர் புகாத்தடுப்பு அமைப்பு, கூரை நீர் வெளியேற்றம், பிளம்பிங் பணித்திறன், வெளிப்புறச் சுவர் பாதுகாப்பு போன்றவற்றை கவனிக்க வேண்டும்.
சிலர் வெள்ளைத் தடம் தோன்றியவுடன் அதைச் சுத்தம் செய்து மீண்டும் வண்ணம் பூசுகிறார்கள். சில காலம் பிரச்னை தெரியாமல் போகலாம். ஆனால் சுவருக்குள் ஈரப்பதம் தொடர்ந்து இருந்தால், மீண்டும் அதே தடம் தோன்ற வாய்ப்புள்ளது.
அதனால் தடத்தை அகற்றுவது வேறு; தடம் உருவாகும் காரணத்தை அகற்றுவது வேறு; சரியான முடிவு எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.