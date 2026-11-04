லாரி லாரியாக பவுண்டரி கழிவு மண் அரசூர் விளைநிலத்தில் கொட்டியது யார்? விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
லாரி லாரியாக பவுண்டரி கழிவு மண் அரசூர் விளைநிலத்தில் கொட்டியது யார்? விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
ADDED : நவ 04, 2026 05:58 PM
சூலூர்: சூலூர் அடுத்த அரசூர் ஊராட்சியில், வெள்ளானைப்பட்டி ரோட்டில் கானவேட பெருமாள் கோவில் உள்ளது.
ஏராளமான மரங்களை கொண்ட வனமும் உள்ளது. சுற்றுவட்டார பகுதியில் பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்களும் உள்ளன. அருகிலேயே பவுண்டரி கிளஸ்டரும் செயல்படுகிறது.
இரு நாட்களுக்கு முன், கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள தரிசாக இருக்கும் விளை நிலங்களில், லாரிகளில் கொண்டு வரப்பட்ட பல லோடு பவுண்டரி கழிவு மண்ணை மர்ம நபர்கள் கொட்டி சென்றுள்ளனர். இதைக்கண்ட சுற்றுப்பகுதி விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது:
பவுண்டரி கழிவு மண் கொட்டப்பட்ட இடத்தை சுற்றிலும் பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. பலத்த காற்று வீசும் போது, கழிவு மண் விவசாய நிலத்துக்கு வரும். மழை பெய்யும் போது, வழிந்தோடும் நீருடன் கழிவு மண் கலந்து விளை நிலங்களுக்கு தான் வந்து சேரும். இதனால், விவசாயமும், சுற்றுச்சூழலும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும்.
துளி கூட மனிதாபிமானம் இல்லாமல், இச்செயலை செய்தவர்களை கண்டறிந்து, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். யார் கொட்டியது என, எங்களுக்கு தெரியாது என, பவுண்டரி உரிமையாளர்கள் தரப்பில் கூறுகின்றனர். கழிவு மண்ணை கொட்டியதில் உள்நோக்கம் உள்ளது. அதை தீர விசாரிக்க வேண்டும். இப்பிரச்னை குறித்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு புகார் அளிக்க உள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.