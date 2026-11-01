துாக்கத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து யாருக்கு அதிகம்?
துாக்கத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து யாருக்கு அதிகம்?
UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM
UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM
விழித்திருக்கும் நேரத்தில் பக்கவாதம் ஏற்பட்டால் அதன் அறிகுறிகளை உடனே கண்டுபிடித்துவிட முடியும். ஆனால், நாம் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும்போதே பக்கவாதம் தாக்கக்கூடும் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருப்பதில்லை.இரவு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லாமல் தூங்கச் செல்பவர்கள், காலையில் எழுந்ததும் முகம் ஒரு பக்கமாகச் சாய்வது, கை அல்லது காலில் பலவீனம், பேச்சில் தடுமாற்றம் போன்ற அறிகுறிகளை உணரலாம். மருத்துவ உலகில் இதனை 'வேக்-அப் ஸ்ட்ரோக்' என்று அழைக்கின்றனர்.
தூக்கத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள், காலையில் எழுந்தவுடன் கவனிக்க வேண்டிய 7 முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள், இதற்கான ஆபத்து காரணிகள் மற்றும் அவசர காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
தூக்கத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படுமா?
ஒருவர் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போதும் பக்கவாதம் ஏற்படலாம். இரவு தூங்கச் செல்லும்போது எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் இருந்து, காலையில் எழுந்ததும் பக்கவாதத்திற்கான அறிகுறிகளை உணர்வது 'வேக்-அப் ஸ்ட்ரோக்' எனப்படும். தூக்கத்தின்போது பக்கவாதம் ஏற்பட்டிருந்தால் அது எப்போது தொடங்கியது என்பதைத் துல்லியமாகக் கண்டறிவது கடினமாக இருக்கலாம். இதனால் சிகிச்சையைத் தீர்மானிப்பதில் சில சவால்கள் ஏற்படலாம். இருப்பினும், சிகிச்சைக்கான வாய்ப்பு முடிந்துவிட்டதாக நினைக்கக் கூடாது. மூளைப் பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவ மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், தகுதியுள்ள சில நோயாளிகளுக்குக் காலதாமதமாகக் கண்டறியப்பட்டாலும் குறிப்பிட்ட அவசரச் சிகிச்சைகளை வழங்க முடியும்.
காலையில் எழுந்ததும் கவனிக்க வேண்டிய 7 பக்கவாத அறிகுறிகள்
தூங்கி எழுந்ததும் உடலில் திடீரென ஏற்படும் சில மாற்றங்கள் பக்கவாதத்தின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். இவற்றில் எவை தென்பட்டாலும் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுவது அவசியமாகும்.
முகம் ஒரு பக்கமாகச் சாய்வது:சிரிக்கும்போது முகத்தின் ஒரு பக்கம் சரியாக அசையாமல் இருக்கலாம். வாய் ஒரு பக்கமாக இழுக்கப்படுவது அல்லது முகத்தில் சமச்சீரற்ற தன்மை ஏற்படுவது பக்கவாதத்தின் முக்கிய அறிகுறியாகும்.கை அல்லது காலில் திடீர் பலவீனம்: ஒரு கை அல்லது காலில் திடீரெனப் பலவீனம் ஏற்படலாம். கையை உயர்த்த முடியாமல் போவது, நடக்க முடியாமல் இருப்பது அல்லது உடலின் ஒரு பக்கத்தில் உணர்வின்மை ஏற்படுவது போன்ற அறிகுறிகளைக் கவனிக்க வேண்டும்.பேச்சில் தடுமாற்றம்:பேசும்போது வார்த்தைகள் தெளிவாக வராமல் போகலாம். பேசுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம் அல்லது மற்றவர்கள் பேசுவதைப் புரிந்துகொள்வதில் சிக்கல் உண்டாகலாம்.பார்வையில் திடீர் மாற்றம்:ஒரு கண்ணிலோ அல்லது இரண்டு கண்களிலோ திடீரென பார்வை மங்கலாம். சிலருக்குப் பார்வை இழப்பும் ஏற்படலாம். இதனைத் தூக்கக் கலக்கம் என்று மட்டும் நினைத்து அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.நடப்பதில் சிரமம், தலைச்சுற்றல்:திடீரென நடக்க முடியாமல் போவது, உடல் சமநிலையை இழந்து தடுமாறுவது அல்லது கைகால்களின் அசைவுகளை ஒருங்கிணைக்கக் கடினமாக இருப்பது போன்றவையும் முக்கியமான அறிகுறிகளாகும்.கடுமையான தலைவலி:குறிப்பாக, இதற்கு முன்பு அனுபவிக்காத அளவுக்கு கடுமையான தலைவலி திடீரென ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். இது சில வகையான பக்கவாதங்கள் உள்ளிட்ட தீவிர மருத்துவப் பிரச்சினைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.உட்கார அல்லது எழுந்து நிற்க முடியாமல் போவது:வழக்கம்போல உட்கார முடியாமல் இருப்பது, எழுந்து நிற்க முடியாமல் போவது அல்லது உடல் அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படுவது போன்ற மாற்றங்களையும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.
மற்ற நேரங்களைப் போலவே, சில உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கும் தூக்கத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம்.