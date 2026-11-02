அபாய கட்டடத்தில் தங்கும் மாணவியர்: அசம்பாவிதம் நடந்தால் யார் பொறுப்பு?
அபாய கட்டடத்தில் தங்கும் மாணவியர்: அசம்பாவிதம் நடந்தால் யார் பொறுப்பு?
UPDATED : நவ 02, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
கோவை: கோவை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், பொதுப்பணித்துறையால், 'பயன்படுத்த தகுதியற்றது' என சான்றளித்த விடுதி கட்டடங்களில், மாணவியர் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், மாணவியருக்கு 11, மாணவர்களுக்கு ஏழு விடுதிகள் உள்ளன. இதில், 1,400 மாணவியர், 1,100 மாணவர்கள் தங்கியுள்ளனர்.
மாணவியர் விடுதியில் ஒன்றான அமராவதி விடுதியின் கட்டடத்தை, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, 'தங்குவதற்கு பாதுகாப்பான நிலையில் இல்லை' என, அறிக்கை ஒட்டியுள்ளனர். ஆனாலும், அந்த விடுதியில் இரண்டாமாண்டு மாணவியர் தொடர்ந்து தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மழைக்காலத்தில் விடுதி அறைகளுக்குள் மழைநீர் கசிகிறது. வராண்டாவில் மேற்கூரை துகள்கள் கீழே விழுகின்றன. பொதுப்பணித்துறை ஒட்டியிருந்த எச்சரிக்கை அறிக்கையும் தற்போது அகற்றப்பட்டுள்ளது.
கட்டடம் பயன்படுத்த தகுதியற்றது என, பொதுப்பணித்துறையினர் தெரிவித்துள்ள நிலையில், மாணவியரை அங்கு தங்க வைத்துள்ளனர். அசம்பாவிதம் நடந்தால் யார் பொறுப்பு என்ற கேள்வி எழுகிறது.
கல்லுாரி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், 'மாணவியருக்கான பவானி, அமராவதி விடுதிகளுக்கு மாற்றாக புதிய விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. பவானி விடுதி பணிகள் 99 சதவீதம் முடிந்துள்ளது. ஒரு வாரத்துக்குள் மாணவியரை அங்கு மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
'அமராவதி விடுதி மாணவியரை மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய விடுதிக்கு மாற்றுவோம். தற்போதுள்ள கட்டடம் உறுதியாக உள்ளது. பாதுகாப்பை உறுதி செய்த பின்னரே மாணவியரை தங்க வைத்துள்ளோம்' என்றனர்.