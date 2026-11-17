வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பது யார்? வெளிநபர்களை வெளியேற்ற உத்தரவு
வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பது யார்? வெளிநபர்களை வெளியேற்ற உத்தரவு
ADDED : நவ 16, 2026 09:39 PM
கோவை: கவுண்டம்பாளையத்திலுள்ள அரசு பன்னடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒதுக்கீடு உத்தரவு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் தவிர, வேறு யாரேனும் வசிக்கின்றனரா என்று, வீடு வீடாக ஆய்வு நடத்தவும், இருந்தால் வெளியேற்றவும் கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அக்.31 அதிகாலையில் கவுண்டம்பாளையம் அரசு பன்னடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வீட்டு வசதிவாரிய அதிகாரிகளும் பணியாளர்களும் திடீரென ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கிய வீட்டில் வேறுநபர்கள் குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளனரா என்று ஒதுக்கீடு ஆவணங்களை சரிபார்த்தனர். அதில் 15க்கு மேற்பட்ட வீடுகளை அரசு ஊழியர்கள் தனிநபர்களுக்கு உள்வாடகைக்கு விட்டிருப்பது தெரிந்தது.
இவர்கள் வீடுகளை காலி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர். அத்தோடு விட்டு விட்டனர். இந்த தகவல் வீடு ஒதுக்கீடுதாரருக்கும், அவர் வேலை பார்க்கும் அலுவலக துறை தலைவரிடமும், கலெக்டரிடமும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கோபம் அடைந்த கலெக்டர் பவன்குமார், கவுண்டம்பாளையத்திலுள்ள 1,848 வீடுகளையும் நன்கு ஆய்வு செய்து, உள்வாடகைக்கு இருப்போரை வெளியேற்ற உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, வீட்டுவசதி வாரிய செயற்பொறியாளர் வெங்கடேசன், உதவி நிர்வாக பொறியாளர்கள், உதவி பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட வீட்டு வசதி வாரிய பணியாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர், ஒதுக்கீடுதாரர்கள் தான் வசிக்கின்றனரா என்று வீடு வீடாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இக்குழுவினர் வீடு ஒதுக்கீடு உத்தரவு, குடும்ப போட்டோ, அலுவலக அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை சரிபார்க்கின்றனர். ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காதவர்கள், சந்தேகத்துக்கு உரியவர்களை விசாரணைக்கு உட்படுத்தி வருகின்றனர்.