தண்டுமாரியம்மன் கோயில் நிலம் யாருக்கு சொந்தம்? சாலை விரிவாக்க திட்டத்தில் கிளம்பும் புது பூதங்கள்
தண்டுமாரியம்மன் கோயில் நிலம் யாருக்கு சொந்தம்? சாலை விரிவாக்க திட்டத்தில் கிளம்பும் புது பூதங்கள்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:46 PM
கோவை: கோவை – மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் பெரியநாயக்கன்பாளையம் ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா சந்திப்பில் இருந்து வண்ணான் கோவில் சந்திப்பை இணைக்கும் வகையில் 1.85 கி.மீ.க்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது.
ஜோதிபுரம் பகுதியில் சர்வீஸ் ரோட்டில் வரும் வாகனங்களும், மேம்பாலத்தில் வரும் வாகனங்களும் மோதிக்கொள்ளும் அளவுக்கு இடம் குறுகலாக இருக்கிறது. அங்குள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, ரோட்டை விஸ்தரிக்க 7 பேருக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை இழப்பீடு வழங்கி, நிலம் கையகப்படுத்தியது.
3 கோயில்கள், ஒரு அரச மரம் இருந்தன. ஒரு கோயிலை நிர்வகித்தவர்களே தாமாக அகற்றினர். விநாயகர் கோயிலை அகற்றி, தண்டுமாரியம்மன் கோயில் அருகே அமைத்தனர். அரச மரத்தை வெட்ட வடக்கு கோட்டாட்சியர் அனுமதி கொடுத்தார்.
தண்டு மாரியம்மன் கோயிலை இடிக்க நெடுஞ்சாலை துறையினர் முடிவு செய்தனர். அதற்கு தடை கோரி, ஐகோர்ட்டில் சிலர் மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை கோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது. இனி பிரச்னை இல்லை என்று நினைத்தபோது, புது விவகாரம் முளைத்துள்ளது.
“கோயில் அமைந்துள்ள இடம் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு சொந்தமானது என வருவாய் துறை ஆவணங்களில் உள்ள தகவல் தவறானது. அது அறநிலைய துறைக்கு சொந்தமானது. கோயிலுக்கு பட்டா கேட்டு ஏற்கனவே வருவாய் துறையில் விண்ணப்பித்துள்ளோம்’ என்கிறது அறநிலைய துறை.
அறநிலைய துறை அனுப்பிய காட்டமான கடிதம் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறைக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால், அறநிலைய துறை அசரவில்லை. நெடுஞ்சாலை மட்டுமின்றி, வருவாய் துறையின் உயர் அதிகாரிகள், கலெக்டர் ஆகியோர் மீது ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர வக்கீல்களுடன் ஆலோசித்துள்ளனர். இந்த தகவல் கலெக்டர் ஆபீசில் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.