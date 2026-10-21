கட்டணம் செலுத்தாதோருக்கும் தடையில்லாத ஒளிபரப்பு எதற்கு? அரசு கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் புலம்பல்
கட்டணம் செலுத்தாதோருக்கும் தடையில்லாத ஒளிபரப்பு எதற்கு? அரசு கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:06 PM
திருப்பூர்: தனியார் நிறுவனத்தின் தடாலடி நடவடிக்கைகளால், தமிழகம் முழுவதும் அரசு கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் தவிக்கின்றனர்.
தமிழக அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம், அந்தந்த பகுதி அரசு கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் வாயிலாக, வீடுகள், நிறுவனங்களுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாத சந்தா செலுத்தாதவர்களின் இணைப்புகளுக்கான ஒளிபரப்பை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கும் அங்கீகாரமும் உள்ளூர் ஆபரேட்டர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, அந்த அங்கீகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் நலச்சங்க திருப்பூர் மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் கூறியதாவது:
மாதாந்திர சந்தா தொகை செலுத்தாதவர்களின் கேபிள் ஒளிபரப்பு சேவையை ரத்து செய்யும் தொழில்நுட்ப அங்கீகாரம், அந்தந்த அரசு கேபிள் ஆபரேட்டர் வசம் இருந்தது. இதனால், குறிப்பிட்ட நாளுக்குள் கட்டணம் செலுத்தாதோரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்து, கட்டண தொகையை உரிய காலத்துக்குள் வசூலிக்க முடிந்தது.
அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ள தனியார் நிறுவனம் (மந்த்ரா), அந்த அங்கீகாரத்தை ஆபரேட்டர்களிடமிருந்து தற்போது பறித்துவிட்டது.
இதனால், மாதாந்திர தொகை செலுத்தாதோர், குடியிருப்போர் இடம் மாறியதால் நீண்ட காலம் இயங்காத நிலையில் உள்ள அரசு கேபிள் செட்டாப் பாக்ஸ்க்கான ஒளிபரப்பு சேவைகளையும், ஆபரேட்டர்களால் ரத்து செய்யமுடிவதில்லை. ஒளிபரப்பு சேவை தொடர்வதால், பலரும் சந்தா தொகை செலுத்தாமல் இழுத்தடிக்கின்றனர். இணைப்பு வழங்கப்பட்டு, பல்வேறு காரணங்களால் இயங்காத பாக்ஸ்களுக்கும், கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய சுமை ஆபரேட்டர்கள் தலையில் விழுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, திடீரென ஒளிபரப்பு தடைபடுவது, குறிப்பிட்ட சில தமிழ் சேனல் நீக்கப்படுவது போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன.
அரசிடமிருந்து தனக்கு சேரவேண்டிய தொகையை வசூலிப்பதற்காகவே தனியார் நிறுவனம் இத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவதாக தெரிகிறது. இதனால், ஆபரேட்டர்களும், அரசு கேபிள் இணைப்பை பயன்படுத்தும் மக்களும் தான் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தமிழக அரசு, தனியார் நிறுவனத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, நிலுவை தொகை சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு உரிய தீர்வு காணவேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.