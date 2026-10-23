சுற்றுலா பயணியரை விரட்டிய காட்டுமாடுகள்

UPDATED : அக் 22, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே காட்டுமாடு விரட்டியதில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சுற்றுலா பயணியர், லேசான காயத்துடன் தப்பினர்.
வால்பாறை அடுத்துள்ளது சின்கோனா(டான்டீ) அரசு தேயிலை தோட்டம். இங்குள்ள சின்னக்கல்லார் அருவிக்கு சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் செல்கின்றனர். யானை, சிறுத்தை, காட்டுமாடு, கரடி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதால், வனச்சரக அலுவலர் கிரிதரன் தலைமையிலான வனத்துறையினர், கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், வால்பாறை வந்த சுற்றுலா பயணியர் இருசக்கர வாகனத்தில் சின்னக்கல்லார் அருவிக்கு சென்ற போது, சின்கோனா இரண்டாம் பிரிவு பழைய தேயிலை தொழிற்சாலை ரோட்டில் காட்டுமாடுகள் முகாமிட்டிருந்தன.
எதிர்பாராத விதமாக காட்டுமாடுகள் விரட்டி முட்டி தள்ளியதில், இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற நான்கு பேர் லேசான காயத்துடன் தப்பினர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘சின்னக்கல்லார் ரோட்டில் வனவிலங்குகள் அதிக அளவில் பகல் நேரத்தில் நடமாடுவதால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். வனவிலங்குகள் நடமாடும் பகுதியில் ‘ரீல்ஸ்’ எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மீறினால் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என்றனர்.