உருக்கு கம்பி வேலியை உடைத்து வெளியேறி தென்னந்தோப்பில் ஆட்டம் போட்ட காட்டு யானை
உருக்கு கம்பி வேலியை உடைத்து வெளியேறி தென்னந்தோப்பில் ஆட்டம் போட்ட காட்டு யானை
ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
தொண்டாமுத்தூர்: உருக்கு கம்பி வேலியை அநாயாசமாக உடைத்து வெளியேறிய ஒற்றை காட்டு யானை, அருகில் இருந்த தென்னந்தோப்பில் புகுந்து விளையாடியதில் 30 கன்றுகள் சேதமாயின.
வேலியை வனத்துறை பராமரிக்காததே காரணம் என, விவசாயிகள் குற்றம் சொல்கின்றனர்.
காட்டு யானைகள் வெளியே வந்து, விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து, பயிர்களுக்கும், உயிர்களுக்கும் சேதம் ஏற்படுத்தி வந்தன. அதை தடுக்க கோவை வன சரகத்துக்கு உட்பட்ட அட்டுக்கல் முதல் பொம்மணம்பாளையம் வரையிலும், போளுவாம்பட்டி வன சரகத்துக்கு உட்பட்ட அட்டுக்கல் முதல் வேட்டைக்காரன் கோயில் வரையிலும், 5 கோடி ரூபாய் செலவில் தலா 5 கி.மீ. நீளமான உருக்கு கம்பி வேலியை வனத்துறை அமைத்தது. வேலியின் இருபுறமும், சோலார் மின் வேலியும் அமைக்கப்பட்டது.
இதனால், உருக்கு கம்பிவேலி அமைக்கப்பட்டிருந்த இடங்களில், காட்டு யானைகள் வெளியேறுவது முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை, அட்டுக்கல் வனத்தில் இருந்து, ஒற்றை காட்டு யானை உருக்கு கம்பி வேலியை உடைத்து தள்ளிவிட்டு வெளியே வந்தது. அருகிலிருந்த தென்னந்தோப்பில் புகுந்து, 30 தென்னை கன்றுகளை சேதப்படுத்தி சென்றது.
அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில்,10 நாட்களுக்கு முன், தற்போது உருக்கு கம்பி வேலி சேதமடைந்துள்ள பகுதியில், சோலார் மின் வேலி சேதமடைந்தது. ஆனால், வனத்துறையினர் அதனை சரிசெய்யவில்லை. இதனால், சோலார் மின்வேலி சேதமான இடத்திலேயே, உருக்கு கம்பி வேலியை உடைத்து யானை வெளியேறியுள்ளது. முறையாக பராமரிப்பு வேலை செய்திருந்தால், யானை வெளியேறி இருக்காதுஎன்றனர்.