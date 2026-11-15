ஆட்டோக்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை: தப்பிய இருவர்
ஆட்டோக்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை: தப்பிய இருவர்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் தேவர்சோலை அருகே இரண்டு ஆட்டோக்களை, யானை சேதப்படுத்திய சம்பவத்தில், டிரைவர்கள் காயத்துடன் உயிர் தப்பினர்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுார் தேவர்சோலையை சேர்ந்த டிரைவர்கள் செயதலுவி, மோகன் ஆகியோர், நேற்று மாலை கடிசனகொல்லி பழங்குடி கிராமத்தில் பயணிகளை இறக்கிவிட்டு, ஆட்டோவில் தேவர்சோலை நோக்கி பயணித்தனர். சாலையில் நின்றிருந்த காட்டு யானையை கண்டு, இருவரும், ஆட்டோவை நிறுத்தி விட்டு ஓட்டம் பிடித்ததில் விழுந்து காயமடைந்தனர். யானை, செயதலுவி ஆட்டோவை பள்ளத்தில் தள்ளியது.
மோகன் ஆட்டோவின் கண்ணாடி உடைத்தது. மக்கள், ஆய்வுக்கு வந்த வன ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘இப்பகுதியில் நடமாடும் யானை, மனிதர்களை தாக்கும் ஆபத்து உள்ளதால், கண்காணித்து விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறினால், போராட்டம் நடத்தப்படும்.
ஆட்டோ டிரைவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்’ என்றனர். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக, வனத்துறையினர் உறுதி அளித்தனர்.