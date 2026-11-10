நெகமத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு உருவாக்கப்படுமா? புதிய ஒன்றியத்தை எதிர்பார்க்கும் மக்கள்
நெகமத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு உருவாக்கப்படுமா? புதிய ஒன்றியத்தை எதிர்பார்க்கும் மக்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
நெகமம்: பொள்ளாச்சி வடக்கு மற்றும் கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்தில் உள்ள கிராமங்களை பிரித்து நெகமத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய ஒன்றியத்தை உருவாக்கினால், அனைத்து கிராமங்களின் வளர்ச்சி சீராக இருக்கும்; நிர்வாக வசதிக்காக இத்திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த வேண்டுமென மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
கிணத்துக்கடவு ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 34 ஊராட்சிகள், பொள்ளாச்சி வடக்கு - 39, பொள்ளாச்சி தெற்கு - 26, ஆனைமலையில் - 20 என, 119 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இதில், கிணத்துக்கடவு மற்றும் பொள்ளாச்சி வடக்கு ஒன்றியங்களில் மட்டும், 73 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இதில், நெகமம் பகுதியிலுள்ள மக்கள் பல்வேறு சேவைகளுக்காக, பொள்ளாச்சி மற்றும் கிணத்துக்கடவுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதிக ஊராட்சிகள் இருப்பதால், நிதி ஒதுக்கீடு, அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
பல கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. இப்பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், கிணத்துக்கடவு, பொள்ளாச்சி ஒன்றியங்களில் இருந்து 15க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகளை பிரித்து நெகமத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய ஒன்றியம் உருவாக்க வேண்டும் என நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கட்டமைப்பு மேம்படுத்தவில்லை
ஆனால் மக்களின் இந்த கோரிக்கை இன்று வரை நிறைவேறாமல் இருக்கிறது. தென்னை வளம் மிக்க நெகமம் பகுதியில், தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பாரம்பரியமான கைத்தறி நெசவு, ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் என பல மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. ஆனால், கிராமங்களில் பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படவில்லை.
இத்தகைய வசதிகளை மேம்படுத்தினால், அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறுவார்கள்.
இரண்டு பெரிய ஒன்றியத்தை பிரித்து, புதிதாக தனி ஒன்றியம் அமையும் பட்சத்தில், நிர்வாக வசதிகள் மட்டுமின்றி, அதிகாரிகளை மக்கள் அணுகுவதும் எளிதாக இருக்கும்.
மேலும், ஒன்றியத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் போது, மக்களுக்கு தேவையான சான்றிதழ்கள், திட்ட பயன்கள் மற்றும் அரசு உதவிகளை பெற பொதுமக்கள் வெகுதூரம் பயணிக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது.
இதுமட்டுமின்றி கிராமங்களின் அடிப்படை தேவைகளான குடிநீர், சாலை மற்றும் தெருவிளக்கு வசதிகள் போன்ற உட்கட்டமைப்பு பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள முடியும்.
வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் பெற நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை மாறுவதோடு, ஒரு சில கிராமங்களின் போக்குவரத்து வசதி, கடைகள் மற்றும் சிறு வணிகங்கள் பெருகி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்.
கடந்த சில மாதங்களில், தமிழக அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிர்வாக வசதிக்காக, ஒரு சில பகுதிகளை மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சிகளுடன் இணைத்தும், புதிய ஊராட்சிகளும் உருவாக்கி வருகிறது.
இந்நிலையில், மக்கள் நலன் கருதி நெகமம் பகுதியை புதிய ஒன்றியமாக அறிவிக்க வேண்டும் என, பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இதற்காக கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் மக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தி, அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்ப எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.