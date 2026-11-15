லாரிபேட்டை சுத்தமாகுமா, மாநகராட்சி மனது வைக்குமா

UPDATED : நவ 14, 2026 04:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:46 PM
உக்கடம்: உக்கடம், லாரி பேட்டையில் 400 க்கும் மேற்பட்ட வாகன உதிரி பாகங்கள், ஒர்க் ஷாப்கள் உள்ளன. பைக், கார், லாரிகளுக்கான உதிரிபாகங்கள் கிடைக்கும். சர்வீஸ் செய்யப்படுகிறது. பல மாவட்டங்களிலிருந்தும் மக்கள் வருகின்றனர். மாநகராட்சி வசமுள்ள இப்பகுதியை முறையாக பராமரிப்பதில்லை.
ஆக்கிரமிப்புகள், உதிரிபாகங்களை ஆங்காங்கே போட்டு செல்வதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. அப்பகுதி முழுக்க டயர்கள், உதிரிபாகங்களின் குப்பை காடாக காட்சியளிக்கிறது. மழைநீர், கழிவுநீர் வடிகால் அடைபட்டுள்ளன.
மழை பெய்தால் தண்ணீர் குளம் போல தேங்கி நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, வடிகாலை தூர்வார வியாபாரிகள் கோரிக்கை வைத்தனர். மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
குப்பைகளை அகற்ற சுகாதார பிரிவுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றி, வடிகால் தூர்வாரப்படும். தேவைப்பட்டால் புதிய வடிகால் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.