பொள்ளாச்சி சுற்றுப்பகுதி குளங்கள் மேம்படுத்தப்படுமா? நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்
பொள்ளாச்சி சுற்றுப்பகுதி குளங்கள் மேம்படுத்தப்படுமா? நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:49 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள குளங்களை மீட்டெடுத்து பராமரித்து, சுற்றுலாவை மேம்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சுற்றுலாப்பயணிகள், இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமப்புறங்களில், குளம், குட்டைகள் உள்ளிட்ட உள்ளூர் நீர் ஆதாரங்களை பராமரிக்கப்பட்டன. மழை காலங்களில், ஓடைகள் வழியாக வரும் நீர், குளம், குட்டைகளில் சேகரிக்கப்பட்டு, நிலத்தடி நீர் மட்டமும் குறையாமல் பாதுகாக்கப்படும்.
தற்போது, குளம், குட்டைகள் குப்பைகள் தேங்குமிடமாகவும், கழிவுநீர் குட்டையாகவும் மாறியுள்ளன. ஒரு சில இடங்களில், குட்டைகள் ஆக்கிரமிப்புகளால் மாயமாகிவிட்டன. இதில், பாரம்பரியமாக உள்ள குளங்களையாவது மீட்டெடுத்து சுற்றுலாவை மேம்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கோதவாடி குளம்
கிணத்துக்கடவு அருகே, கோதவாடி குளம், 312.72 ஏக்கர் பரப்பளவில், இரண்டு மதகுகளும், இரண்டு வழிந்தோடிகளுடன் உள்ளது. மழை காலத்தில் வரும் நீர், பி.ஏ.பி. திட்டத்தில் இருந்து வரும் உபரிநீரை கொண்டு அவ்வப்போது குளம் நிரப்பப்பட்டது.
பல கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ள இந்த குளத்தை பராமரிக்கவும், நிரந்தரமாக நீர் வரத்து கிடைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், இங்கு படகு இல்லம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது.
கிருஷ்ணா குளம்
ஜமீன்ஊத்துக்குளி - நல்லுார் ரோட்டில், மொத்தம், 8.53 ெஹக்டர் பரப்பளவில் கிருஷ்ணா குளம் உள்ளது. இந்த குளத்தில் தேங்கும் தண்ணீர், ஜமீன் முத்துார், ஜலத்துார், செல்லாண்டிகவுண்டன் புதுார், ராமபட்டிணம் வழியாக பாய்ந்து, கேரளாவுக்கு செல்கிறது. மேலும், நீர்வழித்தடத்திலுள்ள கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதுகாத்து விவசாயம் செழிக்க கைகொடுக்கிறது.
மழை பெய்யாத காலத்தில், பொள்ளாச்சி பகுதியிலிருந்து வரும் கழிவுநீர் குளத்தில் தேங்குகிறது. இந்த கழிவுநீரையும் விவசாயிகள் பயன்படுத்தி, சாகுபடி செய்கின்றனர்.
பல கிராமங்களின் நிலத்தடிநீர் ஆதாரமாகவும், விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன நீராக பயன்படும் கிருஷ்ணா குளம் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாமல் உள்ளது.
குளத்தில், அதிகளவு தேங்கும் கழிவுநீரால் மாசுபட்டு ஆகாயத்தாமரை செடிகள் வளர்ந்து காணப்படுகிறது. இந்த குளத்தில், சீசன் மற்றும் கோடை காலங்களில் உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளி மாநில பறவைகளும் அதிகளவு வந்து செல்கின்றன. கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்கவும், சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ப குளத்தை துார்வாரி பராமரிக்கவும், கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை விடிவு கிடைக்கவில்லை.
தேவம்பாடி குளம்
பொள்ளாச்சி அருகே தேவம்பாடிவலசு குளம், 64 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது; 3,500 அடி நீளம் உள்ள குளத்தில், 6.60 மில்லியன் கனஅடி நீரை தேக்கலாம். இரண்டு மதகுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குளத்தின் வாயிலாக, 220 ஏக்கர் பாசனம் பெறுகிறது.
மேலும், மழைநீரால் குளம் நிரம்பினால், தேவம்பாடி மட்டுமின்றி சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். குளத்தை பராமரித்து சுற்றுலாவை மேம்படுத்தி, படகு இல்லம் உள்ளிட்டவை அமைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தும் பயன் இல்லை.
இயற்கை ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி பகுதியில் குளங்களின் அருமை புரியாமல் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பராமரிக்க எவ்வித நடவடிககையும் இல்லை. குளங்கள் பாதுகாத்தால் பல கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்படும். இது குறித்து பல ஆண்டுகால கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன.
இக்குளங்களை பாதுகாக்கவும், சுற்றுலா மேம்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சுற்றுலாவை மேம்படுத்தினால் அரசுக்கும் வருவாய் கிடைக்கும். கோவையில் உள்ள குளங்களை மீட்டெடுத்து மேம்படுத்தப்பட்டது. அதேபோன்று, இந்த குளங்களையும் மேம்படுத்த திட்டமிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.