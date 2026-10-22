மக்களின் குடிநீர் தாகம் தீர்க்க மீண்டும் வருமா வாட்டர் ஏ.டி.எம்.?
மக்களின் குடிநீர் தாகம் தீர்க்க மீண்டும் வருமா வாட்டர் ஏ.டி.எம்.?
UPDATED : அக் 09, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:42 PM
கோவை: கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்த வானதி சீனிவாசன் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் பல்வேறு இடங்களில் ‘வாட்டர் ஏ.டி.எம்.’ துவக்கினார். தனியார் நிறுவன பங்களிப்பில் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் இயந்திரம் வைக்கப்பட்டது. பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு மூலம் தினமும் 20 லிட்டர் குடிநீர் பெறலாம்.
தி.மு.க. ஆட்சியில் பராமரிக்காததால், இந்த எந்திரங்கள் முடங்கின. பல இடங்களில் துருப்பிடித்து பழுதாகி உள்ளன.
‘‘ஏழை, நடுத்தர மக்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகளில் வாட்டர் ஏ.டி.எம். நிறுவப்பட்டது. சில இடங்களில் பழுது ஏற்பட்டது. போர்வெல் பழுதாகி இருக்கிறது. எந்திரங்களை செயல்படுத்தினால் மக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்னை தீரும்.
சூயஸ் நிறுவனம் வந்தபின் நிறைய பொது குழாய்களை மூடி விட்டனர். வீட்டுக்கு வரும் தண்ணீரையே நம்பி இருந்த அவர்களுக்கு வாட்டர் ஏ.டி.எம். கைகொடுத்தது. இப்போது தண்ணீர் இல்லாமல் தவிக்கின்றனர்,’’ என்று வருத்தப்படுகிறார் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜாவிடம் நமது நிருபர் கேட்டார். அவர் அதற்கு, ‘‘தெற்கு தொகுதியில் 10 இடங்களில் வாட்டர் ஏ.டி.எம். வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; நேரில் சென்று பார்த்தேன். மக்களுக்கு பயனளிக்கும் நல்ல திட்டம். ஏ.டி.எம். அமைத்தவர்களையே வரவழைத்து, என்னென்ன பழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்த்து, சரி செய்ய சொல்லி இருக்கிறேன். ஒரு மாதத்துக்குள் பயன்படுத்தி விடலாம்,’’ என்றார்.