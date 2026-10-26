வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டத்தில்: மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தீவிரம்
வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டத்தில்: மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 12, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:44 PM
உடுமலை: வனத்துக்குள் திருப்பூர்–12 திட்டத்தின் கீழ், உடுமலை பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.
மாவட்டத்தை பசுமையாக்கும் வகையில், மரக்கன்றுகள் நடவு செய்து, அதனை முழுமையாக பராமரிக்கும் ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டு, 12வது திட்டத்தின் கீழ், மரக்கன்றுகள் நடும் பணி துவங்கியது.
நடப்பாண்டு, மழைப்பொழிவு குறைவு, வறட்சி உள்ளிட்ட காரணங்களினால், மரக்கன்றுகள் நடும் பணி குறைந்தது. இந்நிலையில், வட கிழக்கு பருவ மழை துவங்கி, பரவலாக பெய்து வருவதால், இத்திட்டத்தின் கீழ் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியும் துவங்கியுள்ளது.
உடுமலை, ஆர்.வேலுாரைச்சேர்ந்த விவசாயி வெங்கடேஷ் தோட்டத்தில், 1,350 பாக்கு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டது. அதே போல், வடபூதனம், சுண்டக்காம்பாளைத்தைச்சேர்ந்த உமாவுக்கு சொந்தமான நிலத்தில், 1,500 பாக்கு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், மழையும், துாய காற்றும் மக்களுக்கு சொந்தம்; விவசாயிகளுக்கு மரம் சொந்தம் என்ற அடிப்படையில், மரச்சாகுபடி திட்டமாகவும், பசுமை வளர்ப்பிலும், உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் பகுதிகளிலுள்ள விவசாயிகள் ஆர்வம் காரணமாக, கடந்த திட்டங்களின் கீழ் அதிகளவு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டும், இது வரை, 42 ஆயிரத்து, 858 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டத்தின் கீழ், விவசாய நிலங்கள், தொழிற்சாலை, நிறுவனங்களின் வளாகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், கோவில், கல்வி நிறுவன வளாகங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களில், இலவசமாக மரக்கன்றுகள் நடவு செய்து தரப்படுகிறது.
மரக்கன்றுகள் நடவு செய்து, மரமாகும் வரை பராமரிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள், 90474 56666 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, திட்டக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.