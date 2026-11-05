/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கான்கிரீட் எந்திரத்தில் தலைசிக்கி பெண் பலி
ADDED : நவ 04, 2026 06:34 PM
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கோவை: கோவை கணபதி காமராஜபுரம் சங்கனூர் ரோட்டை சேர்ந்தவர் ரகுபதி, 65. 25 ஆண்டுகளாக கான்கிரீட் போடும் பணி செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பூங்கோதையை, 60 பணிக்கு அழைத்து செல்வார்.
நேற்று முன்தினம் நஞ்சேகவுண்டன்புதுாரில் நடந்து வரும் கட்டுமான பணியில் பூங்கோதை உட்பட சில தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அப்போது பூங்கோதை கட்டியிருந்த சேலை கலவை எந்திரத்தில் சிக்கியது. நிலைதடுமாறி விழுந்ததில் அவரது கழுத்தில் சேலை இறுக்கியதால் படுகாயமடைந்தார்.
அருகிலிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர்.
புகாரின் பேரில், துடியலூர் போலீசார் ரகுபதி மற்றும் ரத்தினபுரி கண்ணப்ப நகரை சேர்ந்த ஸ்ரீதர், 49 ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிந்து தலைமறைவாக உள்ள இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.