வீட்டினுள் துாங்கிய பெண் மழை நீரில் மூழ்கி பலி

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ADDED : அக் 16, 2026 05:44 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில் நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையின் போது, வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த பெண் மழை நீரில் மூழ்கி பலியானார்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீர் தேக்கமடைந்து பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், பொள்ளாச்சி, மரப்பேட்டை தன்னாசியப்பன் வீதியை சேர்ந்தவர் பாக்கியலட்சுமி, 56, தனது மகன் சரவணனுடன் வசித்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு நேரத்தில் இவர் தூக்கிய போது, வீட்டுக்குள் மழை வெள்ளம் புகுந்து தேங்கியது. இதை கவனிக்காமல் தூங்கினால் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக இறந்தார். இது குறித்து, பொள்ளாச்சி கிழக்கு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன் சார்பில், கட்சி நிர்வாகிகள் அப்பெண்ணின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கினர்.