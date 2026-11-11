/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பஸ்சிலிருந்து தவறி விழுந்து பெண் பலி
ADDED : நவ 10, 2026 08:56 PM
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அன்னூர்: குரும்பபாளையம், இ.பி. காலனியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மனைவி மோகனா, 47. இன்று (நவ.,10) காலை அன்னூரிலிருந்து கோவை சென்ற தனியார் பஸ்சில் குரும்பபாளையம் சென்று கொண்டிருந்தார்.
கரியாம்பாளையம் அருகே வளைவில் பஸ் வேகமாக திரும்பியபோது, படிக்கட்டு அருகே நின்று கொண்டிருந்த மோகனா தவறி சாலையில் விழுந்தார். தலையில் படுகாயம் ஏற்பட்டது. அன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் இறந்தார். அன்னூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.