/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாகன விபத்தில் பெண் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:36 AM
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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு சர்வீஸ் ரோட்டில், பைக்கில் அமர்ந்து பயணித்த பெண் விபத்தில் பலியானார்.
கோவை, இடையர்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கவிதா, 47. இவர், தனது மகன் சக்திவேலுடன், 23, பொள்ளாச்சியில் உள்ள உறவினரை சந்திக்க கடந்த அக்., 29ம் தேதி, பைக்கில் சென்றார்.
கிணத்துக்கடவு அருகே சிங்கராம்பாளையம் பிரிவு வேகத்தடையில் பைக் ஏறி இறங்கிய போது, நிலை தடுமாறி கவிதா கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார். அவரை மீட்டு, கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று கவிதா இறந்தார். விபத்து குறித்து, நெகமம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.