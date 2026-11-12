ரயிலில் பெண்ணிடம் 50 பவுன் நகை கொள்ளை: ‘ரீல்ஸ்’ பிரபலம் கைது
ரயிலில் பெண்ணிடம் 50 பவுன் நகை கொள்ளை: ‘ரீல்ஸ்’ பிரபலம் கைது
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:54 PM
பாலக்காடு: ரயிலில் தனியாகப் பயணம் செய்த பெண்ணிடம், 50 பவுன் தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்த வழக்கில், ‘ரீல்ஸ்’ பிரபலத்தை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னையிலிருந்து ரயிலில் பயணம் செய்த குமாரி 57, தனது 50 பவுன் தங்க நகைகளைப் பையில் வைத்து இருக்கைக்கு அடியில் வைத்திருந்தார்.
கடந்த நவ. 2ம் தேதி நிகழ்ந்த இந்த பயணத்தின்போது, குமாரி தூங்கிய தருணத்தைப் பயன்படுத்திய மர்ம நபர், நகைகளைக் கொள்ளையடித்துத் தப்பினார். ரயில் திருச்சூரை அடைந்தபோது பை மாயமானது தெரியவரவே, குமாரி கொல்லம் ரயில்வே போலீசில் புகாரளித்தார்.
எந்தவொரு தடயமும் இன்றி நடந்த இக்கொள்ளை சம்பவத்தில், குற்றவாளியைப் பிடிக்க ரயில்வே டி.எஸ்.பி., மனோஜின் தலைமையிலான படையினர் தீவிர விசாரணையை முடுக்கி விட்டனர்.
குற்றவாளி முகக்கவசம் அணிந்தும், பலமுறை ஆடைகளை மாற்றியும், வெவ்வேறு பஸ்களில் ஏறுவது போல பாசாங்கு செய்தும் போலீசாரைத் திசைதிருப்ப முயன்றார். இதனால் சென்னையில் இருந்து கொல்லம் வரை ரயில் நிலையங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சுமார் 600 சி.சி.டி.வி. கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், அதன் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர்.
இறுதியில், இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிர்ந்த ரீல்ஸ் பதிவுகள் கொடுத்த முக்கியத் தடயத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல்லைச்சேர்ந்த பாலமுருகனை 36, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கொள்ளையடித்த நகைகளுடன் சொந்த ஊரான திண்டுக்கல்லுக்குச் சென்ற பாலமுருகன், அங்கு ஊர் மக்களுக்குப் பரிசுகளை வாரி வழங்கி குடும்பத்தினருடன், தீபாவளி கொண்டாடியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சமூக வலைத்தளங்களில் பல பாலோயர்களைக் கொண்ட இவர் மீது, ஏற்கனவே பஸ் ஸ்டாண்டில் லேப்டாப் திருடிய வழக்கும் உள்ளது.
புகாரளிக்கப்பட்ட 9-வது நாளிலேயே குற்றவாளியை கைது செய்த போலீசாரின், துரித நடவடிக்கைக்குப் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.