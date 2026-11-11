அரசு பஸ் இல்லாமல் ஷேர் ஆட்டோவில் பயணம் லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பில் காத்திருக்கும் பெண்கள்
அரசு பஸ் இல்லாமல் ஷேர் ஆட்டோவில் பயணம் லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பில் காத்திருக்கும் பெண்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
கோவை: வெற்றி பயணம் திட்டம் துவக்கிய பின், அரசு பஸ்களில் பயணிக்கவே பெண்களில் பலரும் விரும்புகின்றனர்.
இதற்கு முன் சாதாரண டவுன் பஸ்களில் மட்டுமே இலவசமாக பயணிக்க வாய்ப்பிருந்தது. தாழ்தள சொகுசு பஸ் மற்றும் சிவப்பு நிற டீலக்ஸ் பஸ்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. அதிலும், சிவப்பு நிற பஸ்களில் இரட்டிப்பு கட்டணம் பெறப்பட்டது. அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நேரத்தில், வேறு வழியின்றி பயணித்தனர்.
இப்போது அனைத்து வகை பஸ்களிலும் இலவசமாக பயணிக்க வசதி வந்து விட்டது. அதனால், வெற்றி பயணம் பஸ் வருகைக்கு காத்திருக்கின்றனர். லட்சுமி மில்ஸ் வழியாக அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள ஊர்களுக்கும், சிங்காநல்லுாருக்கும் செல்வதற்கு அடிக்கடி பஸ்கள் வருகின்றன.
அதே நேரம், லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பில் இருந்து புலியகுளம், ராமநாதபுரம் வழியாக செல்வதற்கு பஸ்கள் போதுமான அளவு இல்லை. அவ்வப்போது, 5ம் நம்பர் பஸ்கள் வருகின்றன. அவை ராமநாதபுரம் வரை சென்று திரும்பி விடுகின்றன.
சிங்காநல்லுார், ஒண்டிப்புதுார் செல்வதற்கு அரசு பஸ்கள் இவ்வழித்தடத்தில் வருவதில்லை.
ராமநாதபுரம் வரை சென்று, மீண்டும் வேறு பஸ்சில் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது.
ராமநாதபுரம் வரை செல்வதற்கும் 30 நிமிடத்துக்கு ஒரு முறையே அரசு பஸ் வருகிறது. இடைப்பட்ட நேரத்தில் தனியார் பஸ்களில் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. சில நேரங்களில் தனியார் பஸ்களும் வருவதில்லை. வெகுநேரம் பயணிகள் காத்திருப்பதை பார்க்கும் சாதாரண ஆட்டோக்களை போன்ற ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள், ஒருவருக்கு 10 ரூபாய் வீதம் வசூலித்து புலியகுளம், ராமநாதபுரத்தில் இறக்கி விடுகின்றனர்.
திருச்சி ரோட்டில் வரும் அரசு பஸ்களில் சிங்காநல்லுார் அல்லது ஒண்டிப்புதுார் செல்கின்றனர். லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பில் இருந்து புலியகுளம், ராமநாதபுரம் வழியாக அரசு பஸ்கள் இயக்க வேண்டுமென பெண்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.