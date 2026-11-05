பர்லியாரில் ஆபத்தான பாறைகளை அகற்றும் பணி தீவிரம்: 15 நாளுக்குள் இருவழி போக்குவரத்தை சீராக்க திட்டம்
பர்லியாரில் ஆபத்தான பாறைகளை அகற்றும் பணி தீவிரம்: 15 நாளுக்குள் இருவழி போக்குவரத்தை சீராக்க திட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:58 PM
குன்னுார்: குன்னுார் பர்லியாரில் ஆபத்தான பாறைகளை அகற்றும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருவதுடன், 15 நாளில் இருவழி போக்குவரத்து சீராக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் – -மேட்டுப்பாளையம் மலை பாதையில், பர்லியார் அருகே, கடந்த மாதம், 23ம் தேதி நள்ளிரவில் ராட்சத பாறைகளும், டன் கணக்கிலான மண்ணும் சாலையில் சரிந்து விழுந்ததில் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக முடங்கியது. இரவு பகலாக நடந்த சீரமைப்பு பணிகள் தற்காலிகமாக நிறைவடைந்தன. இந்த மலையோர பாதையின் பாதுகாப்பு தன்மை குறித்து, உத்தரகாண்ட் நிலச்சரிவு தடுப்பு நிபுணர் பல்ராஜ் சிங் மற்றும் மத்திய சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சக மண்டல தலைமை அதிகாரி ஸ்ரீதர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, மலை சரிவின் மேற்பகுதியில் அந்தரத்தில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் ஆபத்தான ராட்சத பாறைகள் சரிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதால்,மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி அவற்றை முழுமையாக அகற்ற உத்தரவிட்டனர்.
இதனால், கடந்த, 2 நாட்களாக பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மலைசரிவிற்கு செல்லும் வகையில் பிரத்யேக தற்காலிக பாதை அமைத்து அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதில், மேல் பகுதியில் உள்ள அபாயகரமான சிறு பாறை கற்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘மலைபாதையில் வாகனங்கள் எந்தவித தடையுமின்றி இருவழி பாதையில் சீராக செல்லவும், பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், இந்த பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. இன்னும், 15 நாட்களுக்குள் சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெற்று சாலை போக்குவரத்து துவங்கும்,’ என்றனர்