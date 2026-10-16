நீர்நிலைகளை பராமரிக்கும் பணியை உடனடியாக துவங்க வேண்டும்: அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுரை
நீர்நிலைகளை பராமரிக்கும் பணியை உடனடியாக துவங்க வேண்டும்: அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுரை
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
கோவை: ‘‘குளங்கள், நீர் நிலைகள், பாசன கால்வாய்களை புனரமைத்து பராமரிக்கும் பணிகளை வடகிழக்கு பருவ மழை துவங்கும் முன் அதிகாரிகள் முடிக்க வேண்டும்,’’ என, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேசினார்.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்து, தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட் சித்துறையின் இரண்டாவது மண்டல மாநாடு கோவை கொடிசியா வணிக வளாகத்தில், நேற்று நடந்தது.
இதில் கோவை, தர்மபுரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், திருச்சி உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
மாநாட்டுக்கு தலைமை வகித்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேசியதாவது:
கிராம மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்தால்தான் தமிழகம் வளர்ச்சி அடைந்து இருப்பதாக அர்த்தம். இந்தியாவின் முன்னோடி மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றும் இலக்கை அடைய நாம் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும்.
தமிழகத்தின் நீர் ஆதாரம் பெரும்பாலும் வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி உள்ளது. அதனால் குளங்கள், நீர் நிலைகள், பாசன கால்வாய்களை புனரமைத்து பராமரிக்கும் பணிகளை மழை துவங்கும் முன் அதிகாரிகள் முடிக்க வேண்டும்.உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு திட்டமிட்டப்பட்டுள்ள பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உடனடியாக துவங்க வேண்டும்.
ஊராட்சி செயலர் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் அவரவர் பகுதியில் பருவமழை காலங்களில் உள்ள நிலவரம் குறித்து, உடனுக்குடன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீரை வெளியேற்ற மோட்டார்கள், ஜே.சி.பி., இயந்திரங்கள், காற்றினால் முறிந்து விழும் மரங்களை அகற்ற மின் ரம்பங்கள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். ஊரக பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.