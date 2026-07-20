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சுங்கம்-1 கிளையில் அவலங்கள் ஆயிரம்: புலம்பித்தீர்க்கின்றனர் தொழிலாளர்கள்

சுங்கம்-1 கிளையில் அவலங்கள் ஆயிரம்: புலம்பித்தீர்க்கின்றனர் தொழிலாளர்கள்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:34 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:34 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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கோவை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சுங்கம்-1 கிளையில் டிரைவர், கண்டக்டர், தொழில்நுட்பம் என, 300க்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களது உடல்நலனை பாதிக்கும் வகையில் அடிப்படை வசதிகள் மோசமாக உள்ளதாக தொ.மு.ச., சி.ஐ.டி.யு., உட்பட ஏழு சங்கத்தினர் கிளை மேலாளரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

''தொழிலாளர்கள் ஓய்வறை மற்றும் உணவகம் அருகில் உள்ள மலக்குழியில் இருந்து துர்நாற்றமும், கொசுத் தொல்லையும் அதிகரித்துள்ளது. அமர்ந்து உணவு சாப்பிட முடியவில்லை. உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும்.

கிளை வளாகத்தில் குப்பை முறையாக அகற்றப்படாததால் கழிவறை பகுதிகளில் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. உணவகத்தின் தரைத்தளம் சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ளது.

உணவகத்தில் கை கழுவும் இடத்தில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. நுழைவாயில் பகுதியில் உள்ள ஆர்.ஓ., இயந்திரங்கள் பழுதடைந்துள்ளன; உடனடியாக பழுதுநீக்கி தொழிலாளர்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை தேவை.

ஓய்வறை ஏ.சி., பல மாதங்களாக செயல்படவில்லை. அறிவிப்பு பலகை மற்றும் வசூல் தொகை செலுத்தும் இடங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லை.

ஓய்வறைக்கு செல்லும் படிக்கட்டு பகுதிகளில் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அப்பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.

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