உலக தாய்ப்பால் வார விழா தாய்மார்களுக்கு விழிப்புணர்வு
உலக தாய்ப்பால் வார விழா தாய்மார்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
வால்பாறை: வால்பாறை ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் சார்பில், உலக தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணர்வு நடந்தது.
வால்பாறையில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் சார்பில், ஸ்டேன்மோர் அங்கன்வாடி மையத்தில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா நடந்தது. விழாவை திட்ட அலுவலர்(பொ) வீணா துவக்கி வைத்தார். அங்கன்வாடி பணியாளர் பத்மாவதி வரவேற்றார்.
விழாவில், அதிகாரிகள் பேசும் போது, தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் தான் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளர்கின்றனர். தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த ஊட்டசத்தாகும். தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இருந்தால் தாய்மார்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் குறித்தும் விளக்கி கூறினார்.
முன்னதாக, உலக தாய்ப்பால் வாரவிழாவையொட்டி, அங்கன்வாடி மையத்தில் பாதகைகளை ஏந்தி பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. விழாவில் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள், தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.