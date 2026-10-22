கோவையில் அறிவுலகம்; 16ல் திறக்கிறார் முதல்வர் விஜய்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பங்கேற்பாரா?
கோவையில் அறிவுலகம்; 16ல் திறக்கிறார் முதல்வர் விஜய்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பங்கேற்பாரா?
UPDATED : அக் 13, 2026 12:56 AM
ADDED : அக் 13, 2026 12:54 AM
UPDATED : அக் 13, 2026 12:56 AM ADDED : அக் 13, 2026 12:54 AM
கோவை: தி.மு.க., ஆட்சியில் கோவையில் ரூ.300 கோடியில் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ என்கிற பெயரில் கட்டிய நுாலகத்தை, 16ம் தேதி முதல்வர் விஜய் திறந்து வைக்கிறார். அவ்விழாவில், தொகுதி எம்.எல்.ஏ., என்கிற முறையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மற்றும் மேயர் உள்ளிட்ட தி.மு.க.,வை சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பார்களா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.
கோவை, காந்திபுரத்தில் தி.மு.க., ஆட்சியில் ரூ.300 கோடியில் தரைத்தளம் மற்றும் 7 தளங்களுடன் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ என்கிற பெயரில் நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் கட்டப்பட்டது. அடிக்கல் நட்டபோதே, 2026 ஜனவரியில் திறக்கப்படும் என முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அதன்படி, கட்டுமான பணி முடியவில்லை. பிப்., 27ல் ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார். பணி முழுமையாக முடியாததை அறிந்த அவர், தேர்தல் பரப்புரைக்கு வந்தபோது, ‘மீண்டும் தி.மு.க.,ஆட்சி அமைந்ததும், முதல் அரசு விழா கோவையில் நடத்தப்படும்; அது அறிவுலகம் திறப்பு விழாவாக இருக்கும்’ என அறிவித்தார். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. நுாலகம் திறக்கப்படுமா என்கிற சந்தேகம் அரசு அதிகாரிகளிடம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, மே 31ல் ஆய்வு செய்தபோது, இன்னும் சில வேலைகள் இருப்பதாகவும், முழுமையாக முடிய 3 மாதமாகும் எனவும் தெரிவித்தார்.
தாராபுரத்தில் நடக்கும் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்துக்கு வரும் 16ம் தேதி செல்லும் முதல்வர் விஜய், கோவையில் அறிவுலகத்தை திறந்து வைக்கிறார். முதல் அரசு விழா என்பதால், நலத்திட்ட உதவி வழங்க ஆலோசிக்கப்பட்டு உள்ளது. நுாலகம் எதிரே உள்ள மேம்பாலத் துாண்களில் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. மையத்தடுப்பு சுவரில் மஞ்சள், கறுப்பு நிற பெயிண்ட் பூசப்படுகிறது.
2021ல் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தபோது, கோவையில் வ.உ.சி., மைதானத்தில், அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் அரசு விழா நடந்தது. தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., என்கிற முறையில் பா.ஜ.,வை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசனுக்கு மேடையில் இருக்கை போடப்பட்டு, பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தரப்பட்டது.
இதேபோல், அறிவுலகம் திறப்பு விழா நடைபெறும் இடம் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு உட்பட்டது. தற்போதைய எம்.எல்.ஏ.,வாக தி.மு.க., மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளர் செந்தில்பாலாஜி இருக்கிறார். மேயர் ரங்கநாயகி, மத்திய மண்டல தலைவர் மீனா, 67வது வார்டு கவுன்சிலர் வித்யா ஆகியோர் தி.மு.க.,வினர்.தி.மு.க., ஆட்சியில் நிதி ஒதுக்கி துவக்கிய திட்டம் என்பதால், இவர்கள் அனைவரும் விழாவில் பங்கேற்பார்களா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.
தி.மு.க.,வினரிடம் கேட்டபோது, ‘கட்சி தலைமையிடம் அனுமதிகோரப்படும். முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பங்கேற்றால், அனைவரும் கண்டிப்பாக கலந்துகொள்வோம். தி.மு.க., ஆட்சியில் துவக்கிய திட்டம் என்பதை மக்களிடம் பதிய வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்’ என்றனர்.