தீபாவளிக்கு கோவில்களில் வழிபாடு

ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் கிணத்துக்கடவு பகுதிகளில் தீபாவளி நாளன்று கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
*ஆனைமலை, ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமாள் கோவிலில் இன்று (நவ.,8) லட்சுமி குபேர பூஜை நடந்தது. இதில் சுவாமிக்கு பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர், திருமஞ்சனம், தேன் உள்ளிட்ட 9 வகையான அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு அலங்கார பூஜைகள் நடந்தது. இதில், பங்கேற்ற பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.
தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
* பொள்ளாச்சி, ஜோதி நகர் விசாலாட்சி அம்மன் உடனமர் ஜோதிலிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைக்கு நடந்தது.
இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமியை தரிசித்தனர்.
*பொள்ளாச்சி, கடைவீதியில் உள்ள சக்தி விநாயகர் கோவிலில் தீபாவளி நாளான இன்று சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேக, அலங்காரங்கள் நடந்தது. இதில், சுவாமியை பக்தர்கள் வழிபட்டனர். தொடர்ந்து பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
இதேபோன்று கிணத்துக்கடவில் சிவலோக நாயகி உடனமர் சிவலோகநாதர், பொன்மலை வேலாயுத சுவாமி கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
வால்பாறை
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, வால்பாறையில் உள்ள பல்வேறு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
வால்பாறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகோவிலில் இன்று காலை, 6:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷக பூஜையும், சிறப்பு அலங்காலபூஜையும் நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து முருகன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேவியருடன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதே போல் வால்பாறை அண்ணாநகர், வாழைத்தோட்டம் ஐயப்பசுவாமி கோவில், காமாட்சிஅம்மன் கோவில், சிறுவர்பூங்கா பராசக்திஅம்மன், ஈட்டியார் மாரியம்மன்கோவில், சிறுகுன்றா மகாளியம்மன்கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
பூஜையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசித்தனர்.