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பாலமலையில் யாகசாலை பூஜை

பாலமலையில் யாகசாலை பூஜை

UPDATED : நவ 01, 2026 07:17 PM

ADDED : நவ 01, 2026 07:14 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 07:17 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:14 PM

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பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே உள்ள பாலமலை ரங்கநாதர் கோவிலில், 4ம் தேதி சித்தர்கள் முறைப்படி யாகசாலை பூஜை நடக்கிறது.

அன்று காலை கோவில் வளாகத்தில் சித்தர்கள் முறைப்படி நடக்கும் யாகசாலை பூஜையில், மாலை 5.30 மணிக்கு கோ பூஜையுடன் அஸ்வ வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி, சிறப்பு பூஜை நடக்கின்றன. 5ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு, 1008 கலச தீர்த்த அபிஷேகம் நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகள், கோவில் பரம்பரை அறங்காவலர் ஜெகதீசன் தலைமையில் நடந்து வருகிறது.

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