‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ குடியிருப்பு மூத்த குடிமக்களுக்காக துவக்கம்
‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ குடியிருப்பு மூத்த குடிமக்களுக்காக துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:36 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, பெரிய நெகமம் சின்னேரிபாளையத்தில் முதல்முறையாக, ‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ என்ற, மூத்த குடிமக்களுக்கான வாடகை குடியிருப்புகள் (பேஸ் – 1) கட்டப்பட்டுள்ளன. மொத்தம், 8.5 ஏக்கரில், 36 குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு, உணவு, தங்குமிடம், நர்ஸ் கவனிப்பு வசதிகள் உள்ளன. தனியாகவும், கணவன் – மனைவி இருவரும் தங்கும் வசதிகளும் உள்ளன.
தியானம், நடைபயிற்சி, உடற்பயிற்சி கூடம், நுாலகம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன. சுயாதீன வாழ்க்கை, உதவி பெறும் வாழ்விட வசதி, முதியோர் பராமரிப்பு என்ற மூன்று விதமாக உள்ளது. முதியோர் பராமரிப்புக்கு, 10 பெட்டுகள் அமைந்த வார்டு உள்ளது.
இந்த குடியிருப்பு துவக்க விழாவில், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி முருகானந்தம், குடியிருப்பை திறந்து வைத்து பேசுகையில், ‘‘2035ம் ஆண்டு, மக்கள் தொகையில், 20 சதவீதம் பேர் மூத்த குடிமக்களாக இருப்பர். வருங்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அமைந்துள்ளது வரவேற்கதக்கது,’’ என்றார்.
நிறுவனர் சந்திரன் நடராஜன் கூறுகையில், ‘‘மாடர்ன் ேஹாம் ஆக அமைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் முதல் முறையாக இக்குடியிருப்பு அமைந்துள்ளது. தங்குவோர் வசதிக்கேற்ப உணவு வழங்கப்படும்,’’ என்றார்.
லைப் பிரிட்ஜ் குரூப் சி.இ.ஓ., மற்றும் புதுடில்லி அசோசியேஷன் ஆப் சீனியர் லைவிங்நேஷனல் சேர்மன் ராஜகோபால், டி.என்.ஐ.எப்.எம்.சி., சதன்பாபு மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.