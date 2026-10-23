கோவையில் நேற்று திடீரென சுட்டெரித்தது வெயில்! எல் நினோ காரணமென விளக்கம்
கோவையில் நேற்று திடீரென சுட்டெரித்தது வெயில்! எல் நினோ காரணமென விளக்கம்
ADDED : அக் 01, 2026 07:27 AM
கோவை: கோவையில் நேற்று வெயில் சுட்டெரித்தது. இதற்கு எல் நினோதான் காரணம் என கூறியுள்ள காலநிலை ஆராய்ச்சி மையத்தினர், இரண்டு வாரங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் என ஆறுதல் அளிக்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் வெப்பநிலை இயல்பு நிலையிலிருந்து கூடுதலாக 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாகி இருப்பதாக-, இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவையில் நேற்று வழக்கத்தை விட பகல் 12 முதல் 2 மணி வரை கடும் வெயில் காணப்பட்டது. பொதுமக்கள் குளிர்பானங்கள், இளநீர் குடித்து தாகத்தை தணித்தனர். ரோட்டில் செல்ல சிரமப்பட்டனர். இதற்கு எல் நினோதான் காரணம் என்கிறார், வேளாண் பல்கலை காலநிலை ஆராய்ச்சி தலைவர் சத்தியமூர்த்தி.
அவர் கூறியதாவது:
தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்த பின், சாரல் மழை பெய்வது வழக்கம். ஆனால் இந்த முறை அப்படி பெய்யவில்லை. மேக மூட்டம் இல்லை. வானம் வறண்டு காணப்படுவதால் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது.
அதே நேரத்தில் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் மழையும் பெய்துள்ளது. குறிப்பாக தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 25 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை சரியாக பெய்து இருந்தால், வெயிலின் தாக்கம் இந்த அளவு இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இதற்கு எல் நினோதான் காரணம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
விவசாயிகள் செய்ய வேண்டியதென்ன என்ற நமது நிருபரின் கேள்விக்கு, ''விவசாயிகள் நீர் பாசனத்துக்கான தண்ணீரை பாதுகாக்க வேண்டும். பண்ணை குட்டைகளில் தண்ணீர் ஆவியாகாமல் தடுக்க வேண்டும்,'' என்றார் சத்தியமூர்த்தி.