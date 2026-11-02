வீடுகளில் நீங்களும் அமைக்கலாம் மாடித்தோட்டம்! ‘கிட்’ பெற விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
வீடுகளில் நீங்களும் அமைக்கலாம் மாடித்தோட்டம்! ‘கிட்’ பெற விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 05:34 PM
பொள்ளாச்சி: ஒவ்வொரு வீட்டின் மாடியிலும் தோட்டம் அமைத்தால், ஆரோக்கியமான காய்கறி விளைவித்து, அன்றாட உணவுத்தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம். அதற்கேற்ப, தோட்டக்கலை துறை சார்பில், மாடி தோட்டம் ‘கிட்’ பெற மக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்தில் – 34 ஊராட்சிகள், பொள்ளாச்சி வடக்கு -–- 39, பொள்ளாச்சி தெற்கு -–- 26, ஆனைமலையில் – - 20 என, 119 ஊராட்சிகள், 250கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
நகர்ப்புறங்களிலும், கிராமப்புறங்களிலும் நிலம் இல்லாதோர், வீடுகளில் மாடி, பால்கனி போன்ற பகுதிகளில் மாடித்தோட்டம் அமைத்து, தங்களுக்கு ஏற்றவாறு வீட்டிலேயே தக்காளி, கத்தரி, வெண்டை, மிளகாய், கீரை வகைகளை பயிரிட்டு இயற்கை முறையிலும், ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை முறையிலும் நச்சுத்தன்மையற்ற காய்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர்.
மாடித்தோட்ட காய்கறி வளர்ப்பில், காய் கழிவுகளை மட்கச்செய்து உரமாக பயன்படுத்தலாம். இதனால் கழிவுகள் குறைந்து இயற்கை வளங்களாக பயன்படுத்த முடியும். மாடியில் செடிகளை வளர்ப்பதன் வாயிலாக, வீட்டினுள் நேரடியாக தாக்கும் வெப்பம் ஓரளவு குறைக்கிறது.
மேலும், குழந்தைகளுக்கு விதை முளைத்தல், தாவர வளர்ச்சி, இயற்கை வள பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து நேரடியாக கற்றுக் கொடுக்கலாம்.
வீட்டில் காய்கறிகள் வளர்ப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அரசு ஆண்டுதோறும் தோட்டக்கலைத்துறை வீட்டுத் தோட்ட திட்டம் வாயிலாக, மாடித்தோட்டம் அமைக்க பேக், உரம், விதை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் அடங்கிய ‘கிட்’ வழங்கி வந்தது.
ஆனால், கடந்த, 2 ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் செயல்பாட்டில் இல்லை. தற்போது அரசு சார்பில் மீண்டும் ‘வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத்தோட்டம் திட்டம்’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில், 6 செடி வளர்ப்பு பைகள், இதற்கான தென்னை நார்க்கழிவு கட்டிகள், 6 வகை காய்கறி விதைப்பொட்டலங்கள், 400 கிராம் அசோஸ்பைரில்லம், 400 கிராம் பாஸ்போ பாக்டீரியா, 300 கிராம் டிரைக்கோடெர்மோ விரிடி, 100 மில்லி வேப்பெண்ணெய், காய்கறி வளர்ப்பு முறைக்கான கையேடு, 2 கிலோ மண்புழு உரத்துடன் கூடிய தொகுப்பு மற்றும் இவைகளை கையாளுவதற்கான செலவினம், 50 ரூபாய் என, மொத்தம், 1,450 ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதை, 50 சதவீதம் மானியத்தில், 725 ரூபாய்க்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு தொகுப்புகள் கிடைக்கும்.
விருப்பமுள்ள பயனாளிகள் அந்தந்த பகுதி தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலகத்திலும், இணைய வழியிலும், பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
தொகுப்புகளை பெற ஆதார் கார்டு மற்றும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ கட்டாயம். மாடித்தோட்டம் அமைக்கும் போது நீர் தேங்காதவாறு வடிகால் வசதியும், சூரிய ஒளியும், தேவையான நீர்ப்பாசன முறையையும், தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலரின் அறிவுரையையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
இந்த திட்டம் சார்ந்த கூடுதல் தகவல்களுக்கு, அந்தந்த பகுதி தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம், என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.