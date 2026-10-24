ஊர்க்காவல் படையில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

UPDATED : அக் 15, 2026 01:47 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:44 AM
கோவை: மாவட்ட ஊர்க்காவல் படையில் 2 பெண், 59 ஆண் என மொத்தம் 61 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கு தகுதியும், ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம், பெரியநாயக்கன்பாளையம், பொள்ளாச்சியில் உள்ள ஊர்க்காவல் படை அலுவலகங்களில் வரும் 23ம் தேதி வரை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை 23ம் தேதி மாலை 5மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் 2026 அக். 1ம் தேதி நிலவரப்படி 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 50 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். நல்ல உடல் தகுதியும், நன்னடத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வியடைந்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பத்துடன் கல்வித்தகுதிக்கான மாற்றுச் சான்றிதழ் அல்லது மதிப்பெண் பட்டியல் நகல், ஆதார் அட்டை நகல், இருப்பிட சான்று மற்றும் குடும்ப அட்டை நகல் இணைக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராகவும், மாவட்ட காவல் துறையின் கீழ் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வசிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்.