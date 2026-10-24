குழந்தையின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து ‘அ’ன்னா...‘ஆ’ன்னா எழுதலாம்! தினமலர் நடத்துகிறது ‘அரிச்சுவடி ஆரம்பம்’ நிகழ்ச்சி
குழந்தையின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து ‘அ’ன்னா...‘ஆ’ன்னா எழுதலாம்! தினமலர் நடத்துகிறது ‘அரிச்சுவடி ஆரம்பம்’ நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 16, 2026 08:06 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:02 PM
கோவை: குழந்தைகளின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து ‘அ’கரம் எழுத தொடங்கும் அறிவு பயணத்திற்கு, பிள்ளையார் சுழி போடுகிறது, ‘தினமலர்’ நாளிதழின் அரிச்சுவடி ஆரம்பம் நிகழ்ச்சி.
வெற்றியை கொண்டாடும் விஜயதசமி நன்னாளில், கல்வி பயணத்தை தொடக்கி வைக்க வித்யாரம்பம் செய்வது வழக்கம். இந்த மரபை பின்பற்றும் வகையில், இரண்டரை முதல் மூன்றரை வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு, வரும் 20ம் தேதி ராம்நகர், ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில், காலை 7:35–10:00 மணி வரை, வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
எஸ்.எஸ்.வி.எம்., கல்வி நிறுவனத்துடன் தினமலர் நாளிதழ் இந்நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது. ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனம் கோ–ஸ்பான்சராக இணைந்துள்ளது.
கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, அரசு மருத்துவமனை ‘டீன்’ கீதாஞ்சலி, கதிர் கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் கதிர், வழக்கறிஞர் விஜயரகுநாத், ஜெம் மருத்துவமனை தலைவர் பழனிவேலு, எஸ்.எஸ்.வி.எம்., கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் மணிமேகலை மோகன்தாஸ் மற்றும் அறங்காவலர் மோகன்தாஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆளுமைகள், உங்கள் குழந்தையின் கல்வி பயணத்தை ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் என்றால் அது பெரிய ஆசீர்வாதம்தானே!
முன்பதிவு அவசியம்
இதில் பங்கேற்க குழந்தையின் பெயர், பெற்றோர் பெயர், முழு முகவரி, மொபைல் எண் ஆகியவற்றை 89259 03616 என்ற எண்ணுக்கு காலை 10 முதல் மாலை 5 மணிக்குள் அனுப்பி முன்பதிவு செய்யலாம். பங்கேற்க அனுமதி இலவசம். பங்கேற்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், ‘ஸ்கூல் பேக்’ மற்றும் ராம்ராஜ் காட்டன் குட்டீஸ் வேட்டி, சட்டை ‘கிப்ட்’ ஆக வழங்கப்படும்.