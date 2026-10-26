தொழிலாளர் நலவாரிய உதவித்தொகை பெற இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்
தொழிலாளர் நலவாரிய உதவித்தொகை பெற இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:17 PM
கோவை: அமைப்பு சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தொழிலாளர் பங்கு ரூ.20 மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு ரூ.40 என, ரூ.60 கணக்கிட்டு தொழிலாளர் நல நிதி தொகையை, தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டும்.
இந்தாண்டுக்கான நிதியை 2027 ஜன., 31க்குள் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செலுத்துபவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, கல்வி ஊக்கத் தொகை, பாடநுால் உதவித்தொகை, திருமண உதவித்தொகை, இயற்கை மரண உதவித்தொகை, விபத்து மரண உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இத்தொகை பெற தொழிலாளரின் மாத சம்பளம் ரூ.35,000க்குள் இருக்க வேண்டும். 2026–27ம் ஆண்டுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, கல்வி ஊக்கத்தொகை மற்றும் பாடநுால் உதவித்தொகை திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்களை, www.lwb.tn.gov.in என்ற தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரிய இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை செயலாளர், தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம், சென்னை–06 என்ற முகவரிக்கு டிச. 31க்குள் அனுப்ப வேண்டும் என, நல வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.