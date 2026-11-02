டிரெஸ் பர்ச்சேசில் ஏ.ஐ., அணிந்து பார்க்காமலே வாங்கலாம்!
டிரெஸ் பர்ச்சேசில் ஏ.ஐ., அணிந்து பார்க்காமலே வாங்கலாம்!
ADDED : நவ 01, 2026 09:18 PM
சாதாரணமாக தீபாவளி நெருங்கும்போது மழை பெய்து, வியாபாரத்தை சொதப்பி விடும். இந்தாண்டு மழை சற்று தாமதிப்பதால் மக்கள் கடைவீதிகளில், பொருட்கள் வாங்க மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீ கணபதி மார்ட்டில் ‘திரில்’
சிட்டிக்குள் வர வேண்டியதில்லை. நீலாம்பூர், குனியமுத்தூர், துடியலூர் ஆகிய இடங்களில் கணபதி மார்ட் அமைந்துள்ளது. இதில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் வாங்கி மகிழ அனைத்து விதமான டிரெண்டிங் மற்றும் டிரேடிஷனல் டிரஸ்கள் கிடைக்கின்றன.
இங்கு ‘டிஜி மேஜிக் தீபாவளி’ என்ற, ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப வசதி உள்ளது. இதற்காக ஏ.ஐ. ஸ்கேனிங் எந்திரத்தின் முன் நின்று, அணிய விரும்பும் உடையை புகைப்படம் எடுத்தால் போதும். அந்த உடையை அணிந்திருப்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் உருவாக்கிக் கொடுக்கும். இதன் மூலம் எந்த உடை நமக்குப் பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை எளிதாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
விசாலமான கார் பார்க்கிங், குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான இடம், உணவகம் உள்ளிட்ட வசதிகளும் உள்ளன. ரூ.1500க்கு மேல் வாங்குவோருக்கு சிறப்பு பரிசும் தருகிறார்கள்.
சாந்தி ஜூவல்லரி
சிங்காநல்லூர் சாந்தி ஜுவல்லரியில் சிறப்புத் தள்ளுபடி விற்பனை நடக்கிறது. நகை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வாங்கும் தங்கத்தின் எடைக்கு நிகரான வெள்ளி இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு 6 முதல் 8 கிராம் எடையிலான லைட் வெயிட் செயின்கள், 10 முதல் 14 கிராம் எடையிலான ஆரம் மற்றும் நெக்லஸ் கிடைக்கின்றன. புதுவரவாக கம்மல், மோதிரம் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான தங்க, வெள்ளி நகைகளும் உள்ளன. வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நகைகளை வடிவமைத்துத் தரும் கஸ்டமைஸ் வசதியும் இங்கு உள்ளது.
வேல்முருகன் ஸ்டோர்ஸ்
கோவை டவுன்ஹால், இடையர் வீதியில் 60 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் செயல்பட்டு வரும் வேல்முருகன் ஸ்டோர்ஸில், தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்புத் தள்ளுபடி விற்பனை, காம்போ ஆப்பர்கள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபர்களும் வழங்கப்படுகின்றன. அலுமினியம், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், செம்பு, பித்தளை, எவர்சில்வர் பாத்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கின்றன.
இதுமட்டுமின்றி, தலை தீபாவளி, திருமணம் உள்ளிட்ட சுபகாரியங்களுக்குத் தேவையான சீர் செட்டுகளும் உண்டு.