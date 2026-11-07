ஒலம்பசில் சுவைக்கலாம் சீம்பால்!

UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
கோவை: மாடு கன்று ஈன்றதும் கிடைக்கும் முதல் பால் ‛சீம்பால்’ எனப்படுகிறது. மிகுந்த சத்து மிகுந்தது. கிராமப்பகுதிகளில் மாடு கன்று ஈன்றதும், அந்த ஏரியாவில் உள்ளவர்கள் கேட்டு வாங்கிச் செல்வார்கள்.
இப்போது ராமநாதபுரம் ஒலம்பஸ் பகுதியில் கிடைக்கிறது. மக்கள் போட்டி போட்டு வாங்குகின்றனர்.
இங்கு சீம்பால் விற்பனை செய்து வரும் கபிலன் கூறியதாவது:
மாடு வியாபாரிகள் வாயிலாக கரூர், சேலம், ஈரோடு, திருச்செங்கோடு பகுதிகளில் சீம்பால் வாங்குகிறேன். கிடைத்தவுடன் பதப்படுத்தி, சர்க்கரை, சுக்கு, ஏலக்காய் சேர்த்து வேகவைத்து விற்பனை செய்கிறோம். சுவை சேர்க்க வெள்ளை சர்க்கரை, நாட்டுச்சர்க்கரை என இரண்டும் சேர்க்கிறோம்.
100 கிராம் ரூ.60, 160 கிராம் ரூ.100, 250 கிராம் ரூ.150 என விற்பனை செய்கிறோம். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் 30 கிலோ வரை கொண்டு வருகிறோம். ஒரு மணி நேரத்துக்குள் விற்றுத் தீர்ந்து விடுகிறது. கடைக்கு வர முடியாதவர்கள் வீட்டுக்கே வந்து வாங்குகின்றனர். ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் ராப்பிடோ, போர்ட்டர் சேவைகள் வாயிலாக அனுப்பி வைக்கிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.