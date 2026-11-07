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ஒலம்பசில் சுவைக்கலாம் சீம்பால்!

ஒலம்பசில் சுவைக்கலாம் சீம்பால்!

UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM

ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM

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கோவை: மாடு கன்று ஈன்றதும் கிடைக்கும் முதல் பால் ‛சீம்பால்’ எனப்படுகிறது. மிகுந்த சத்து மிகுந்தது. கிராமப்பகுதிகளில் மாடு கன்று ஈன்றதும், அந்த ஏரியாவில் உள்ளவர்கள் கேட்டு வாங்கிச் செல்வார்கள்.

இப்போது ராமநாதபுரம் ஒலம்பஸ் பகுதியில் கிடைக்கிறது. மக்கள் போட்டி போட்டு வாங்குகின்றனர்.

இங்கு சீம்பால் விற்பனை செய்து வரும் கபிலன் கூறியதாவது:

மாடு வியாபாரிகள் வாயிலாக கரூர், சேலம், ஈரோடு, திருச்செங்கோடு பகுதிகளில் சீம்பால் வாங்குகிறேன். கிடைத்தவுடன் பதப்படுத்தி, சர்க்கரை, சுக்கு, ஏலக்காய் சேர்த்து வேகவைத்து விற்பனை செய்கிறோம். சுவை சேர்க்க வெள்ளை சர்க்கரை, நாட்டுச்சர்க்கரை என இரண்டும் சேர்க்கிறோம்.

100 கிராம் ரூ.60, 160 கிராம் ரூ.100, 250 கிராம் ரூ.150 என விற்பனை செய்கிறோம். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் 30 கிலோ வரை கொண்டு வருகிறோம். ஒரு மணி நேரத்துக்குள் விற்றுத் தீர்ந்து விடுகிறது. கடைக்கு வர முடியாதவர்கள் வீட்டுக்கே வந்து வாங்குகின்றனர். ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் ராப்பிடோ, போர்ட்டர் சேவைகள் வாயிலாக அனுப்பி வைக்கிறோம்.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

என்ன சொல்கிறார்கள்


வாடிக்கையாளர்கள்?
புளியகுளம் பெரியார் நகர் ரங்கசாமி, மூன்று, நான்கு மாதங்களாக தொடர்ந்து சீம்பால் வாங்கி வருகிறேன். உடலுக்கு நல்லது என்பதால் தொடர்ந்து சாப்பிடுகிறேன். எங்கள் முன்னோர்கள் காலம் காலமாக இதை உணவாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். அதனால் சனிக்கிழமை என்றாலே இங்கு வந்து விடுவேன், என்றார்.
ஒலம்பஸ் அந்தோணி பால்ராஜ் கூறுகையில், வாரந்தோறும் இங்கு வந்து வாங்குகிறேன். வழக்கமாக இரண்டு பாக்ஸ் வாங்குவேன். டேஸ்ட் பிடித்திருக்கிறது. குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவதால் தொடர்ந்து வாங்கத் தொடங்கினேன், என்றார்.



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