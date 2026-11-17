/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பூட்டிய அறைக்குள் வாலிபர் சடலம்
UPDATED : நவ 16, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:40 PM
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பெ.நா.பாளையம்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தமிழ் செல்வநாதன்,40; டிரைவர்.
தற்போது கணபதி, மணியகாரம்பாளையம் அன்பு நகரில் வசித்து வந்தார். குடிப்பழக்கம் உடையவர். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக மனைவியை பிரிந்து, கோவையில் வசித்து வந்தவர் கடந்த 9ம் தேதி, தான் தங்கி இருக்கும் அறைக்கு வந்தவர் அதன் பின் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை. 13ம் தேதி அறையிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசியதால் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்த போது, செல்வநாதன் அழுகிய நிலையில் சடலமாக கிடந்தார். இறப்புக்கான காரணம் தெரியவில்லை. துடியலூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.