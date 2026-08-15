வாகன விபத்தில் இளைஞர் பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, கொண்டம்பட்டி அருகே பணி முடித்து வீடு திரும்பிய போது பைக் விபத்துக்குள்ளானதில், இளைஞர்கள் உயிரிழந்தார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கருண்குமார், 25. இவர், கொண்டம்பட்டியில் தங்கி, தனியார் கம்பெனியில் கடந்த, 4 ஆண்டுகளாக பணியாற்றினார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் கம்பெனியில் வேலை முடிந்து, உடன் பணியாற்றும் நபருடன் பைக்கில் சென்றார்.
அவரை, கொண்டம்பட்டியில் விட்டு விட்டு திரும்பி சென்ற போது, ரோட்டின் வளைவு பகுதியில் பைக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்ததில், படுகாயமடைந்த கருண்குமாரை அவ்வழியாக சென்ற சக பணியாளர்கள் மீட்டு கோவை இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இது குறித்து, கிணத்துக்கடவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.