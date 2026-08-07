கடலில் போலீசார் பாதுகாப்பு ஒத்திகை  தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவிய 11 பேர் சிக்கினர்

கடலில் போலீசார் பாதுகாப்பு ஒத்திகை தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவிய 11 பேர் சிக்கினர்
கடலில் போலீசார் பாதுகாப்பு ஒத்திகை தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவிய 11 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 23, 2026 04:21 PM
கடலுார்: கடலுார் கடல் பகுதியில், பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில், தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவி வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்த முயன்ற, 11 பேர் சிக்கினர். மத்திய அரசு, கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்கும் வகையில் கடலோர பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, தமிழக கடலோர பகுதிகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில், ஆண்டுதோறும் கடலோர பாதுகாப்பு குழுவினர், உள்ளூர் போலீசாருடன் இணைந்து ‘சாகா் கவாச்’ என்ற பெயரில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், கடலுார் கடலோர பாதுகாப்பு குழுமத்தினர் கடலிலும், உள்ளூர் போலீசார் கடற்கரையோரங்களிலும் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நேற்று நடத்தினர்.
கடலோர பாதுகாப்பு குழும இன்ஸ்பெக்டர் அம்பிகா தலைமையில், நுண்ணறிவு பிரிவு தலைமை காவலர் அரவிந்த் உள்ளிட்ட, 7 பேர் அடங்கிய குழுவினர் தாழங்குடா அருகில், 7 நாட்டிகல் மைல் துாரத்தில் விசைப் படகில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது, விசைப்படகில் சந்தேகத்திற்கிடமாக சென்ற 7 பேரை சுற்றி வளைத்து பிடித்து விசாரித்தனர். விசாரணையில், மத்திய கவால் படை மற்றும் தமிழக கமாண்டோ படையினர் என்பதும், தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவி புதுச்சேரி தலைமை செயலகத்தை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்க்க முயன்றதும் தெரிந்தது. இவர்களிடம் இருந்து 3 டம்மி வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதே போன்று, கடலுார் துறைமுகம் முகத்துவாரம் அருகில் விசைப் படகில் சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித்திரிந்த 4 பேரை பிடித்து விசாரித்தனர். விசாரணையில், மத்திய கவால் படை மற்றும் தமிழக கமாண்டா படையினர் என்பதும், தீவிரவாதிகளாக ஊடுருவி துறைமுகம் கலங்கரை விளக்கத்தை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்க்க முயன்றதும் தெரிந்தது. இவர்களிடம் இருந்து 2 டம்மி வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணைக்கு பின், 11 பேரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.