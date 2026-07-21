1 கிலோ கஞ்சா பதுக்கல் 2 பேர் கைது 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ 1 கிலோ கஞ்சா பதுக்கல் 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM
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கடலுார்: கடலுாரில், 1 கிலோ கஞ்சா விற்க முயன்ற 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். கடலுார் மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, தேவனாம்பட்டிணம், பாஞ்சாலபுரம் அருகில் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த, 2 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், நடுவீரப்பட்டு, சி.என்,பாளையத்தை சேர்ந்த அம்புரோஸ் மகன் வில்லியன்ராஜ்,19; கிருஷ்ணமூர்த்தி மகன் விஜயராஜ்,26; என்பதும் விற்பனைக்காக கஞ்சா பதுக்கி வைத்ததும் தெரிந்தது. உடன், போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, வில்லியன்ராஜ், விஜயராஜை கைது செய்து, 1 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இவ்வழக்கு தொடர்பாக திடீர்க்குப்பம் சூர்யா என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.