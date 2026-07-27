பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் 2 பேர் கைது 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:21 PM
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நடுவீரப்பட்டு: பெண்ணுக்கு கொலைமிரட்டல் விடுத்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.நடுவீரப்பட்டு அடுத்த குமளங்குளத்தை சேர்ந்தவர் சக்திமுருகன் மனைவி புவனேஸ்வரி,31;இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த ஆரங்கிக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டு முன்விரோதம் உள்ளது.இந்நிலையில் நேற்று காலை வீட்டிலிருந்த புவனேஸ்வரி, அவரது மகன் சஞ்சய்,14;ஆகிய இருவரையும் ஆரங்கி, அவரது மகன் கிருஷ்ணசாமி, அதே பகுதியை சேர்ந்த இவரது ஆதரவாளர்கள் மணி, அன்பு, மலையடிக்குப்பம் கருணாகரன் ஆகிய 5 பேரும் சேர்ந்து ஆபாசமாக திட்டி,கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.இதுகுறித்து நடுவீரப்பட்டு போலீசார் ஆரங்கி, கிருஷ்ணசாமி,மணி,அன்பு,கருணாகரன் ஆகிய 5 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து,மணி,32;கருணாகரன்,35;ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.