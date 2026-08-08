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ஒரே நாளில் ஒரே தெரு நாய்   கடித்து 27 பேர் காயம்  

ஒரே நாளில் ஒரே தெரு நாய்   கடித்து 27 பேர் காயம்  

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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புவனகிரி:  புவனகிரியில் ஒரே நாளில் ஒரே தெரு நாய் கடித்து 27 பேர் காயம் அடைந்தனர்.

கடலுார் மாவட்டம், புவனகிரி பகுதியில் நாளுக்கு நாள் தெரு நாய் பெருக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள், அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில், சாலையில் நடந்து சென்றவர்கள் மற்றும் பைக்கில் சென்றவர்கள் என  27 பேரை ஒரே நாய் துரத்திசென்று கடித்தது.

காயம் அடைந்தவர்கள் புவனகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர். இதனால் சாலையில் நடந்து செல்லவே, பொதுமக்கள் அச்சப்படுகிறது.

இது குறித்து, பேரூராட்சி நிர்வாகம் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பாதிக்கப் பட்டவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

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