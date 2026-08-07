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தேவி மாரியம்மன் கோவிலில் 46ம் ஆண்டு செடல் உற்சவம்

தேவி மாரியம்மன் கோவிலில் 46ம் ஆண்டு செடல் உற்சவம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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மந்தாரக்குப்பம், ஜூலை 31–

மந்தாரக்குப்பம் தேவி மாரியம்மன் கோவிலில் 46ம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவ செடல் உற்சவத்தில், ஏராளமான பக்தர்கள் நேர்த்திகடன் செலுத்தினர். .

மந்தாரக்குப்பம், தேவி மாரியம்மன் கோவிலில் 46 ம் ஆண்டு பிரமோற்சவ விழா கடந்த 20 ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரம், தீபராராதனை, இரவு அம்மன் வீதியுலா நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் ஓம்சக்தி கோவிலில் இருந்து முளைப்பாலியுடன், தீச்சட்டி ஏந்தி, அலகு குத்தி 108 பால்குடம் ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று அம்மனுக்கு பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். செடல் உற்சவத்தை முன்னிட்டு கணபதி ேஹாமம், சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனை நடந்தது. ஏராளமான பெண்கள் மாவிளக்கு போட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

விழா  ஏற்பாடுகளை விழாக்குழு செயலாளர் ராஜமாரியப்பன், தலைவர் சுந்தரமகாலிங்கம், சிறப்பு தலைவர் வேலுச்சாமி, செயலாளர் அம்பிகேஸ்வரன், பொருளாளர் விக்னேஷ், உன்னிகிருஷ்ணன், பிரபாகரன், கணேஷ்குமார், ஜீவானந்தம், பாலாஜி உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர்.

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