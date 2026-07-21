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திருட்டு வழக்கில் தலைமறைவான ஆசாமி 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் கைது
திருட்டு வழக்கில் தலைமறைவான ஆசாமி 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM
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நெய்வேலி: நெய்வேலியில் நடந்த திருட்டு வழக்கில் ஜாமினில் வெளியே வந்து தலைமறைவான நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், நெய்வேலி, வட்டம் 21 பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரபுராஜ், 46; இவரை, கடந்த 2016ம் ஆண்டு 3 திருட்டு வழக்குகளில் நெய்வேலி டவுன்ஷிப் போலீசார் கைது செய்து, நெய்வேலி கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர். வழக்கு விசாரணை நடந்த நிலையில், ஜாமினில் வெளியே வந்த பிரபுராஜ், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார்.
இவரை பிடிக்க பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில், பிரபுராஜை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், நடுவீரப்பட்டு, மழவராயநல்லுாரில் பதுங்கியிருந்த பிரபுராஜை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.