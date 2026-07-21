பெண்களுக்கு கரிசனம் அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:12 PM
கடலுார் மாவட்டத்தில், பைக் ஓட்டும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த வாகனங்கள் உடனடியாக ‘பிக்கப்’ ஆகக்கூடிய அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய வாகனங்கள். இதனால் இந்த பைக் ஓட்டும் பெண்களில் பலர் அதிவேகமாகவே வாகனங்களை இயக்கி வருகின்றனர். இந்த வாகனங்களை இயக்கிட பலர் முறையான பயிற்சி பெற்று, அதற்கான ‘லைசன்ஸ்’ பெற்றுள்ளனரா என்பது சந்தேகம் தான். வாகன தணிக்கையில், ஈடுபட்டு வரும் போலீசாரும் பெண்கள் என்பதால்,கண்டு கொள்வதில்லை. இதனால் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.
விபத்தில் சிக்கிய வாகன மற்றும் விபத்து ஏற்படுத்திய வாகன ஓட்டிகளுக்கு ‘லைசன்ஸ்’ இருந்தால் மட்டுமே இழப்பீடு பெற முடியும்.ஆகையால், மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை இயக்கும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என பார்க்காமல் அனைவரையும் பரிசோதனை செய்தால் மட்டுமே விபத்தினை தடுக்க முடியும்.