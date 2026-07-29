பெரியபட்டில் கிரிக்கெட் போட்டி ஆதிநாராயணபுரம் அணி வெற்றி
பெரியபட்டில் கிரிக்கெட் போட்டி ஆதிநாராயணபுரம் அணி வெற்றி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
புதுச்சத்திரம், ஜூலை 30-
புதுச்சத்திரம் அடுத்த பெரியப்பட்டில் நடந்த, கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆதிநாராயணபுரம் அணி வெற்றி பெற்றது.
புதுச்சத்திரம் அடுத்த பெரியப்பட்டு பியர்லெஸ் பைட்டர்ஸ் அணி சார்பில், 10ம் ஆண்டு கிரிக்கெட் போட்டி, கடந்த 22 ம் தேதி துவங்கியது. இதில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த 50 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடியது.
அரையிறுதி போட்டியில் ஆதிநாராயணபுரம் அணியும், பெரியபட்டு ஓ.ஜி., அணியும் மோதின. அதில், ஆதிநாராயணபுரம் அணி வெற்றி பெற்று, இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இறுதிப்போட்டி நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில் முதலில் விளையாடிய ஆதிநாராயணபுரம் அணி, 8 ஓவர் முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு, 95 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய பெரியப்பட்டு பியர்லஸ் பைட்டர்ஸ் அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு, 87 ரன்கள் எடுத்து, ஆட்டத்தை இழந்தது.
ஒரு வாரம் நடந்த இப்போட்டியில், ஆதிநாராயணபுரம் அணி முதலிடமும், பெரியப்பட்டு பியர்லஸ் பைட்டர்ஸ் அணி இரண்டாமிடமும், பெரியப்பட்டு ஓ.ஜி., அணி மூன்றாமிடமும், கோவிலாம்பூண்டி அணி நான்காமிடமும், சிலம்பிமங்களம் அணி ஐந்தாமிடமும், கும்மிடிமூலை அணி ஆறாமிடமும் பிடித்தது.
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு அப்துல்கனி, அஸ்லாம் ரவூபீ, சத்யராஜ், தமிழரசன், பாண்டியராஜன், சுகுமார், அர்ஜுனன், பாவாடை உள்ளிட்டோர் பரிசு வழங்கி பாராட்டினர்.