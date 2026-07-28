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அ.தி.மு.க., நகர செயலர் நியமனம்

அ.தி.மு.க., நகர செயலர் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:30 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:30 PM

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விருத்தாசலம், ஜூலை 29–

விருத்தாசலத்தை சேர்ந்த மறைந்த முன்னாள் அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., அரங்கநாதன் மகன் ரமேஷ், அ.தி.மு.க., நகர செயலராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மாவட்ட செயலர் சொரத்துார் ராஜேந்திரன் பரிந்துரையின் பேரில், அ..தி.மு.க., பொதுசெயலர் பழனிசாமி, ரமே ைஷ விருத்தாசலம் நகர செயலராக நியமனம் செய்துள்ளார்.

அவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

நகர செயலராக பொறுப்பேற்ற ரமேஷ், பொதுச்செயலர் பழனிசாமியை நேரில் சந்திந்து வாழ்த்து பெற்றார். 

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